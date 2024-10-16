ВИДЕО. Сборники и Сикан. Шахтер готовится к возобновлению УПЛ

«Шахтер» в среду сообщил о возвращении в расположение команды игроков национальных сборных. Теперь команда Марино Пушича почти в полном составе готовится к матчу УПЛ против «Колоса», который пройдет 18 октября.

В общей группе работает и форвард Даниил Сикан, который вернулся после перелома носа и будет играть в защитной маске.

Сначала «оранжево-черных» ждало теоретическое занятие с видеоанализом будущего соперника, затем игроки выполнили активацию в тренажерном зале и после этого перешли на футбольное поле. Основная часть сессии продолжалась чуть более часа и состояла из разминки, серии упражнений на держание мяча с воротами, отработки ситуаций 3 в 2 и контратакующих действий, а также двусторонней игры.