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16 октября 2024, 20:00 | Обновлено 16 октября 2024, 20:52
3015
0

ФОТО. Жена звезды футбола подала на развод и хочет 27 млн фунтов

Любовные приключения Кайла Уокера завершились довольно логично...

16 октября 2024, 20:00 | Обновлено 16 октября 2024, 20:52
3015
0
ФОТО. Жена звезды футбола подала на развод и хочет 27 млн фунтов
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Жена футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла УокераЭнни Килнер – подала на развод и хочет отсудить у своего мужа 27 млн фунтов.

Причина официального расставания – измены Кайла с Лорин Гудман, которая имеет двух детей от футболиста «Сити».

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Энни пыталась восстановить отношения с Уокером, но всё-таки здалась – отношения зашли в глухой угол, пара перестала разговаривать друг с другом.

Футболист сборной Англии смирился с решением жены и теперь Кайл и Энни готовятся к судебному разбирательству.

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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