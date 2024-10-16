ФОТО. Жена звезды футбола подала на развод и хочет 27 млн фунтов

Жена футболиста «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайла Уокера – Энни Килнер – подала на развод и хочет отсудить у своего мужа 27 млн фунтов.

Причина официального расставания – измены Кайла с Лорин Гудман, которая имеет двух детей от футболиста «Сити».

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Энни пыталась восстановить отношения с Уокером, но всё-таки здалась – отношения зашли в глухой угол, пара перестала разговаривать друг с другом.

Футболист сборной Англии смирился с решением жены и теперь Кайл и Энни готовятся к судебному разбирательству.