«Мы наносим себе вред». Гари Невилл о назначении Тухеля

49-летний бывший защитник сборной Англии Гари Невилл убежден, что тренировать сборную должен англичанин. По этому поводу он поделился своим мнением относительно назначения тренером сборной — Томаса Тухеля.

«Мы наносим себе вред. В Англии очень много хороших специалистов, которых можно было бы назначить тренером сборной. Почему-то мы застряли, когда дело касается тренерства. Англичане имеют одну из худших репутаций в Европе. У нас нет четкой идентичности, из-за чего мы не можем построить уникальный стиль. Нам нужно дать возможность английским тренерам процветать, чтобы у нас появилась собственная идентичность», - сообщил Гари Невилл.

Гари всю клубную карьеру провел в «Манчестер Юнайтед». За сборную Англии сыграл 85 матчей. Также был ассистентом главного тренера сборной в штабе Роя Ходжсона с 2012 по 2016 годы.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣️ Gary Neville on the Thomas Tuchel appointment: "I think we are damaging ourselves. I do think there are outstanding English candidates who could have been appointed."



"We are in a rut when it comes to coaching. English coaching has one of the worst reputations in Europe –… pic.twitter.com/SYeIM0t3cc