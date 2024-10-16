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Англия
16 октября 2024, 18:48 | Обновлено 16 октября 2024, 18:59
315
0

«Мы наносим себе вред». Гари Невилл о назначении Тухеля

Бывший защитник сборной Англии недоволен новым тренером

16 октября 2024, 18:48 | Обновлено 16 октября 2024, 18:59
315
0
«Мы наносим себе вред». Гари Невилл о назначении Тухеля
BBC. Гари Невилл

49-летний бывший защитник сборной Англии Гари Невилл убежден, что тренировать сборную должен англичанин. По этому поводу он поделился своим мнением относительно назначения тренером сборной — Томаса Тухеля.

«Мы наносим себе вред. В Англии очень много хороших специалистов, которых можно было бы назначить тренером сборной. Почему-то мы застряли, когда дело касается тренерства. Англичане имеют одну из худших репутаций в Европе. У нас нет четкой идентичности, из-за чего мы не можем построить уникальный стиль. Нам нужно дать возможность английским тренерам процветать, чтобы у нас появилась собственная идентичность», - сообщил Гари Невилл.

Гари всю клубную карьеру провел в «Манчестер Юнайтед». За сборную Англии сыграл 85 матчей. Также был ассистентом главного тренера сборной в штабе Роя Ходжсона с 2012 по 2016 годы.

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сборная Англии по футболу Гари Невилл назначение тренера Томас Тухель
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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