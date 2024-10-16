ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии нашла нового тренера, но есть нюанс

Английская ассоциация футбола официально объявила о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной сборной Англии.

Однако 51-летний коуч начнет работу только в 2025 году. К тому времени «три льва» проведут еще 2 поединка Лиги наций в ноябре: против Греции и Ирландии. В этих матчах командой будет руководить нынешний тренер Ли Карсли.

Последним местом работы Томаса Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул после завершения сезона 2023/24. С ним во главе «Бавария» впервые за 12 лет не стала чемпионом Германии.