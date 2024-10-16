ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии нашла нового тренера, но есть нюанс
Томас Тухель начнет работу только в 2025 году
Английская ассоциация футбола официально объявила о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной сборной Англии.
Однако 51-летний коуч начнет работу только в 2025 году. К тому времени «три льва» проведут еще 2 поединка Лиги наций в ноябре: против Греции и Ирландии. В этих матчах командой будет руководить нынешний тренер Ли Карсли.
Последним местом работы Томаса Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул после завершения сезона 2023/24. С ним во главе «Бавария» впервые за 12 лет не стала чемпионом Германии.
Thomas Tuchel. Our #ThreeLions head coach from 2025. 🏴— England (@England) October 16, 2024
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