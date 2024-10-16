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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии нашла нового тренера, но есть нюанс
Лига наций
16 октября 2024, 11:47 |
1734
1

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии нашла нового тренера, но есть нюанс

Томас Тухель начнет работу только в 2025 году

16 октября 2024, 11:47 |
1734
1
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Англии нашла нового тренера, но есть нюанс
FA. Томас Тухель

Английская ассоциация футбола официально объявила о назначении немецкого специалиста Томаса Тухеля на должность главного тренера национальной сборной Англии.

Однако 51-летний коуч начнет работу только в 2025 году. К тому времени «три льва» проведут еще 2 поединка Лиги наций в ноябре: против Греции и Ирландии. В этих матчах командой будет руководить нынешний тренер Ли Карсли.

Последним местом работы Томаса Тухеля была мюнхенская «Бавария», которую он покинул после завершения сезона 2023/24. С ним во главе «Бавария» впервые за 12 лет не стала чемпионом Германии.

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Томас Тухель сборная Англии по футболу Лига наций назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: England Football
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olex.mykhailov
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