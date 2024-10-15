В четыре раза больше, чем у Реброва. Известна зарплата Тухеля в Англии

Известный немецкий наставник Томас Тухель возглавит национальную сборную Англии.

Ожидается, что Тухеля представят как нового тренера уже завтра, 16 октября. Контракт Тухеля будет действовать 18 месяцев – до завершения чемпионата мира 2026 года. Начнет работу Тухель с 1 января 2025 года.

Зарабатывать Тухель в сборной Англии будет 4.5-5 миллионов фунтов стерлингов в год. Например, наставник сборной Украины Сергей Ребров зарабатывает в четыре раза – около 1 миллиона фунтов в год.

Ранее Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии.