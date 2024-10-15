Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В четыре раза больше, чем у Реброва. Известна зарплата Тухеля в Англии
Англия
15 октября 2024, 23:09 |
344
1

В четыре раза больше, чем у Реброва. Известна зарплата Тухеля в Англии

Наставник будет зарабатывать 4.5-5 миллионов фунтов стерлингов

15 октября 2024, 23:09 |
344
1
В четыре раза больше, чем у Реброва. Известна зарплата Тухеля в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Известный немецкий наставник Томас Тухель возглавит национальную сборную Англии.

Ожидается, что Тухеля представят как нового тренера уже завтра, 16 октября. Контракт Тухеля будет действовать 18 месяцев – до завершения чемпионата мира 2026 года. Начнет работу Тухель с 1 января 2025 года.

Зарабатывать Тухель в сборной Англии будет 4.5-5 миллионов фунтов стерлингов в год. Например, наставник сборной Украины Сергей Ребров зарабатывает в четыре раза – около 1 миллиона фунтов в год.

Ранее Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии.

По теме:
ФОТО. Звезду Ливерпуля и сборной Англии застали в отеле с красоткой
Романо: экс-коуч ПСЖ, Челси, Баварии вскоре возглавит сборную Англию
Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии
сборная Англии по футболу Томас Тухель назначение тренера зарплаты
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Секс-вечеринки с участием футболистов Манчестер Сити
Футбол | 15 октября 2024, 22:20 0
ФОТО. Секс-вечеринки с участием футболистов Манчестер Сити
ФОТО. Секс-вечеринки с участием футболистов Манчестер Сити

Экс-футболист горожан Бенжамен Менди разразился громким заявлением

Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Футбол | 15 октября 2024, 11:08 123
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы

Валерий Василенко – о презентабельности, которая лишь внешняя

Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15.10.2024, 00:15
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Украина – Чехия – 1:1. Ничья со вкусом поражения. Видео голов и обзор матча
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Футбол | 15.10.2024, 18:46
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Леоненко назвал худшего игрока сборной Украины в матче с чехами
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Футбол | 15.10.2024, 06:23
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Це типу натяк що Ребров так мало отримує, то може збільшити зарплату Сергію Станіславовичу? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
14.10.2024, 07:42 12
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
14.10.2024, 04:39
Футбол
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем