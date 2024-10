Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии

Лидер национальной сборной Англии Гарри Кейн высказал свое мнение по поводу возможного назначения Томаса Тухеля на должность главного тренера английской сборной

«Очевидно, пока об этом не будет объявлено, я не могу это комментировать. Нам придется подождать и посмотреть.

По-видимому, я хорошо знаю Томаса с прошлого года. Это замечательный тренер и фантастический человек, поэтому я уверен, что ребята из Футбольной ассоциации Англии свяжутся со мной, когда будут знать об этом больше», – сказал Кейн.

Напомним, в Кейн играл под руководством Тухеля в мюнхенской «Баварии». Тогда команда не смогла завоевать ни одного титула за сезон.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Excl | Harry #Kane comments on the negotiations between the English FA and Thomas #Tuchel, via @Sky_Torben: 💬



"Until it's announced obviously I can't really comment, but we have to wait and see. Obviously, I know Thomas well from last year. Fantastic coach, fantastic… pic.twitter.com/0czmwsbuU9