Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии
Англичанин считает Томаса фантастическим человеком
Лидер национальной сборной Англии Гарри Кейн высказал свое мнение по поводу возможного назначения Томаса Тухеля на должность главного тренера английской сборной
«Очевидно, пока об этом не будет объявлено, я не могу это комментировать. Нам придется подождать и посмотреть.
По-видимому, я хорошо знаю Томаса с прошлого года. Это замечательный тренер и фантастический человек, поэтому я уверен, что ребята из Футбольной ассоциации Англии свяжутся со мной, когда будут знать об этом больше», – сказал Кейн.
Напомним, в Кейн играл под руководством Тухеля в мюнхенской «Баварии». Тогда команда не смогла завоевать ни одного титула за сезон.
🚨🏴 Excl | Harry #Kane comments on the negotiations between the English FA and Thomas #Tuchel, via @Sky_Torben: 💬— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 15, 2024
"Until it's announced obviously I can't really comment, but we have to wait and see. Obviously, I know Thomas well from last year. Fantastic coach, fantastic… pic.twitter.com/0czmwsbuU9
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский журналист резюмировал матч Украины против Чехии
Сенченко ждет победы украинца