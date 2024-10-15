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  4. Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии
Англия
15 октября 2024, 19:07 |
704
0

Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии

Англичанин считает Томаса фантастическим человеком

15 октября 2024, 19:07 |
704
0
Кейн отреагировал на возможное назначение Тухеля тренером сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Лидер национальной сборной Англии Гарри Кейн высказал свое мнение по поводу возможного назначения Томаса Тухеля на должность главного тренера английской сборной

«Очевидно, пока об этом не будет объявлено, я не могу это комментировать. Нам придется подождать и посмотреть.

По-видимому, я хорошо знаю Томаса с прошлого года. Это замечательный тренер и фантастический человек, поэтому я уверен, что ребята из Футбольной ассоциации Англии свяжутся со мной, когда будут знать об этом больше», – сказал Кейн.

Напомним, в Кейн играл под руководством Тухеля в мюнхенской «Баварии». Тогда команда не смогла завоевать ни одного титула за сезон.

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Томас Тухель Гарри Кейн сборная Англии по футболу Бавария
Олег Вахоцкий Источник
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