Арсен ВЕНГЕР: «Сборную Англии должен тренировать англичанин»
Бывший тренер рассказал, что он думает о будущем наставнике
Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал каким видит будущего тренера сборной Англии:
«Важно, чтобы тренер был англичанином. Такая страна, как Англия имеет огромную футбольную страсть и должна иметь своего парня в качестве лидера.
Если вы англичанин и возглавите сборную Франции, а потом будете играть с Англией, вы даже не сможете петь национальный гимн. Это ведь странно», – категоричен в своем мнении Венгер.
Сейчас сборную Англии временно возглавляет Ли Карсли. Среди кандидатов на пост главного тренера фигурируют Жузеп Гвардиола и Томас Тухель.
Ранее тренер сборной Англии Ли Карсли рассказал о новой роли Трента.
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