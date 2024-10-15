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15 октября 2024, 18:15 |
208
0

Арсен ВЕНГЕР: «Сборную Англии должен тренировать англичанин»

Бывший тренер рассказал, что он думает о будущем наставнике

15 октября 2024, 18:15 |
208
0
Арсен ВЕНГЕР: «Сборную Англии должен тренировать англичанин»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Бывший тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал каким видит будущего тренера сборной Англии:

«Важно, чтобы тренер был англичанином. Такая страна, как Англия имеет огромную футбольную страсть и должна иметь своего парня в качестве лидера.

Если вы англичанин и возглавите сборную Франции, а потом будете играть с Англией, вы даже не сможете петь национальный гимн. Это ведь странно», – категоричен в своем мнении Венгер.

Сейчас сборную Англии временно возглавляет Ли Карсли. Среди кандидатов на пост главного тренера фигурируют Жузеп Гвардиола и Томас Тухель.

Ранее тренер сборной Англии Ли Карсли рассказал о новой роли Трента.

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сборная Англии по футболу Арсен Венгер
Микола Титюк Источник: Football London
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