Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ли КАРСЛИ: «Трент нашел свое место на поле»
Лига наций
14 октября 2024, 07:25 | Обновлено 14 октября 2024, 07:26
327
0

Ли КАРСЛИ: «Трент нашел свое место на поле»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал матч в Лиге наций

14 октября 2024, 07:25 | Обновлено 14 октября 2024, 07:26
327
0
Ли КАРСЛИ: «Трент нашел свое место на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу

Сборная Англии обыграла сборную Финляндии (3:1) в матче Лиги наций. Временный наставник англичан Ли Карсли прокомментировал игру своих подопечных.

О командной игре: «Команда хорошо отреагировала и забила три гола. Сегодня вечером мы были намного лучше, больше контролировали мяч. У нас было много передач, мы создавали моменты. Но мы можем сделать еще больше».

Об игре Финляндии: «Финляндия хорошо организована, ведь играет в пять защитников. Нам пришлось ждать, чтобы создать себе пространство. Когда ты много владеешь мячом, всегда будут шансы после 70 минуты».

Про игру Трента (сыграл левым защитником – прим.): «Качество Трента говорит само за себя. Он нашел свое место на поле. У нас были проблемы с левым защитником, но сейчас Трент занимает эффективное место».

О дебюте Дина Хендерсона: «Жаль, что он не смог сохранить свои ворота сухими. Мы сделали несколько замен и, наверное, потеряли позиции на поле».

Про Джека Грилиша: «Джек был выдающимся. Он был бы очень эффективным в прошлой игре с Грецией. Я был рад за него».

По теме:
Грузия – Албания. Соперники Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Германия – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Бельгия – Франция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Лига наций сборная Англии по футболу сборная Финляндии по футболу Ли Карсли
Микола Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
Бокс | 14 октября 2024, 00:58 1
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком

Джей Опетая высказался об Александре Усике

Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Футбол | 13 октября 2024, 23:40 33
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал

За «сине-желтых» впервые сыграл представитель «Александрии». Вышло очень удачно

Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Футбол | 14.10.2024, 07:44
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Теннис | 13.10.2024, 14:55
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Стала известна победительница супертурнира в Ухане
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Футбол | 13.10.2024, 11:14
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
12.10.2024, 14:26 3
Футбол
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
13.10.2024, 01:50 113
Бокс
Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
Названо лучшее выступление вратаря в истории. Куртуа – 2-й. Кто лидер?
12.10.2024, 08:26 6
Футбол
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
13.10.2024, 09:00 17
Футбол
«Это только разговоры». Непобедимый чемпион высказался о карьере Усика
«Это только разговоры». Непобедимый чемпион высказался о карьере Усика
12.10.2024, 08:20
Бокс
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
12.10.2024, 12:48 2
Футбол
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
«Один подстрелил другого». С хавами сборной Украины произошла неприятность
12.10.2024, 09:06 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем