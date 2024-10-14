Ли КАРСЛИ: «Трент нашел свое место на поле»

Сборная Англии обыграла сборную Финляндии (3:1) в матче Лиги наций. Временный наставник англичан Ли Карсли прокомментировал игру своих подопечных.

О командной игре: «Команда хорошо отреагировала и забила три гола. Сегодня вечером мы были намного лучше, больше контролировали мяч. У нас было много передач, мы создавали моменты. Но мы можем сделать еще больше».

Об игре Финляндии: «Финляндия хорошо организована, ведь играет в пять защитников. Нам пришлось ждать, чтобы создать себе пространство. Когда ты много владеешь мячом, всегда будут шансы после 70 минуты».

Про игру Трента (сыграл левым защитником – прим.): «Качество Трента говорит само за себя. Он нашел свое место на поле. У нас были проблемы с левым защитником, но сейчас Трент занимает эффективное место».

О дебюте Дина Хендерсона: «Жаль, что он не смог сохранить свои ворота сухими. Мы сделали несколько замен и, наверное, потеряли позиции на поле».

Про Джека Грилиша: «Джек был выдающимся. Он был бы очень эффективным в прошлой игре с Грецией. Я был рад за него».