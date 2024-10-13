13 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Финляндии и Англии.

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Поединок прошел на стадионе Олимпийский в Хельсинки. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу трех львов.

Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября

Группа 4. Дивизион В

Финляндия – Англия – 1:3

Голы: Хосконен, 87 – Грилиш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Грилиш, 18 мин.

ГОЛ! 0:2 Александер-Арнольд, 74 мин.

ГОЛ! 0:3 Райс, 84 мин.

ГОЛ! 1:3 Хосконен, 87 мин.