Финляндия – Англия – 1:3. Шедевр Трента. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
13 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Финляндии и Англии.
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Поединок прошел на стадионе Олимпийский в Хельсинки. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу трех львов.
Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября
Группа 4. Дивизион В
Финляндия – Англия – 1:3
Голы: Хосконен, 87 – Грилиш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Грилиш, 18 мин.
ГОЛ! 0:2 Александер-Арнольд, 74 мин.
ГОЛ! 0:3 Райс, 84 мин.
ГОЛ! 1:3 Хосконен, 87 мин.
События матча
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