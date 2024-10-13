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Лига наций УЕФА. Лига B
Финляндия
13.10.2024 19:00 – FT 1 : 3
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 октября 2024, 21:46 |
383
0

Финляндия – Англия – 1:3. Шедевр Трента. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги наций 2024/25

13 октября 2024, 21:46 |
383
0
Финляндия – Англия – 1:3. Шедевр Трента. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Финляндии и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Олимпийский в Хельсинки. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу трех львов.

Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября

Группа 4. Дивизион В

Финляндия – Англия – 1:3

Голы: Хосконен, 87 – Грилиш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Грилиш, 18 мин.

ГОЛ! 0:2 Александер-Арнольд, 74 мин.

ГОЛ! 0:3 Райс, 84 мин.

ГОЛ! 1:3 Хосконен, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Артту Хосконен (Финляндия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Деклан Райс (Англия).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Трент Александер-Арнолд (Англия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Грилиш (Англия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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