Лига наций13 октября 2024, 21:45 | Обновлено 13 октября 2024, 22:02
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Австрия – Норвегия, Греция – Ирландия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 13 октября матчи 4-го тура Лиги наций
13 октября 2024, 21:45 | Обновлено 13 октября 2024, 22:02
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Вечером 13 октября проходят поединки 4-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 4-й тур, 13 октября
🔹 Лига B
- 16:00. Казахстан – Словения – 0:1
- 19:00. Финляндия – Англия – 1:3
- 21:45. Австрия – Норвегия
- 21:45. Греция – Ирландия
🔹Лига C
- 19:00. Армения – Северная Македония – 0:2
- 21:45. Фарерские острова – Латвия
🔹Лига D
- 19:00. Лихтенштейн – Гибралтар – 0:0
- 19:00. Мальта – Молдова – 1:0
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Млакар (Словения).
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