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Лига наций УЕФА. Лига B
Казахстан
13.10.2024 16:00 – FT 0 : 1
Словения
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 октября 2024, 21:45 | Обновлено 13 октября 2024, 22:02
108
0

Австрия – Норвегия, Греция – Ирландия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 13 октября матчи 4-го тура Лиги наций

13 октября 2024, 21:45 | Обновлено 13 октября 2024, 22:02
108
0
Австрия – Норвегия, Греция – Ирландия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

Вечером 13 октября проходят поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

🔹 Лига B

  • 16:00. Казахстан – Словения – 0:1
  • 19:00. Финляндия – Англия – 1:3
  • 21:45. Австрия – Норвегия
  • 21:45. Греция – Ирландия

🔹Лига C

  • 19:00. Армения – Северная Македония – 0:2
  • 21:45. Фарерские острова – Латвия

🔹Лига D

  • 19:00. Лихтенштейн – Гибралтар – 0:0
  • 19:00. Мальта – Молдова – 1:0

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Млакар (Словения).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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