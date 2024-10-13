Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На дне Лиги наций. Молдова с игроком Карпат в составе проиграла Мальте
Лига наций УЕФА. Лига D
Лихтенштейн
13.10.2024 19:00 – FT 0 : 0
Гибралтар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 октября 2024, 21:27 | Обновлено 13 октября 2024, 21:36
223
0

На дне Лиги наций. Молдова с игроком Карпат в составе проиграла Мальте

Защитник Владислав Бабогло провел на поле весь матч

13 октября 2024, 21:27 | Обновлено 13 октября 2024, 21:36
223
0
На дне Лиги наций. Молдова с игроком Карпат в составе проиграла Мальте
FMF. Владислав Бабогло

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В самой слабой Лиге D сборная Молдовы проиграла команде Мальты (0:1).

Защитник львовских «Карпат» Владислав Бабогло провел на поле весь матч.

Мальта и Молдова набрали по 6 очков, Андорра идет без набранных баллов.

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

Мальта – Молдова – 1:0

Гол: Теума, 87 (пен)

Незабитый пенальти: Теума, 90+5

Лихтенштейн – Гибралтар – 0:0

Турнирная таблица

По теме:
Финляндия – Англия – 1:3. Шедевр Трента. Видео голов и обзор матча
Австрия – Норвегия, Греция – Ирландия, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
ДЕШАМ: «Я не знаю, был Мбаппе в клубе во время матча или нет»
Лига наций Владислав Бабогло сборная Молдовы по футболу сборная Мальты по футболу сборная Лихтенштейна по футболу сборная Гибралтара по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Футбол | 13 октября 2024, 09:00 20
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей

Официально начинается эра после Месси и Роналду

Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Бокс | 13 октября 2024, 01:50 111
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира

Международные организации санкционировали бой двух боксеров из рф

Англия одолела Финляндию, но все равно не идет первой в группе Дивизиона В
Футбол | 13.10.2024, 20:55
Англия одолела Финляндию, но все равно не идет первой в группе Дивизиона В
Англия одолела Финляндию, но все равно не идет первой в группе Дивизиона В
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13.10.2024, 07:55
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
РЕБРОВ: Никогда не говорил, что рассматриваю Лигу наций как подготовку к ЧМ
Футбол | 13.10.2024, 19:08
РЕБРОВ: Никогда не говорил, что рассматриваю Лигу наций как подготовку к ЧМ
РЕБРОВ: Никогда не говорил, что рассматриваю Лигу наций как подготовку к ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
«Сказал, что он проиграет». Ли – о разговоре с Фьюри во время боя с Усиком
12.10.2024, 08:52
Бокс
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
Победа над лидером группы. Сборная Украины обыграла Грузию
11.10.2024, 23:48 161
Футбол
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
«Никогда не видел его таким». Фроч изменил прогноз на 2-й бой Усик – Фьюри
12.10.2024, 07:47
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем