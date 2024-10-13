13.10.2024 19:00 – FT 0 : 0
Лига наций13 октября 2024, 21:27 | Обновлено 13 октября 2024, 21:36
223
0
На дне Лиги наций. Молдова с игроком Карпат в составе проиграла Мальте
Защитник Владислав Бабогло провел на поле весь матч
13 октября 2024, 21:27 | Обновлено 13 октября 2024, 21:36
223
0
Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В самой слабой Лиге D сборная Молдовы проиграла команде Мальты (0:1).
Защитник львовских «Карпат» Владислав Бабогло провел на поле весь матч.
Мальта и Молдова набрали по 6 очков, Андорра идет без набранных баллов.
Лига наций. 4-й тур, 13 октября
Мальта – Молдова – 1:0
Гол: Теума, 87 (пен)
Незабитый пенальти: Теума, 90+5
Лихтенштейн – Гибралтар – 0:0
Турнирная таблица
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 октября 2024, 09:00 20
Официально начинается эра после Месси и Роналду
Бокс | 13 октября 2024, 01:50 111
Международные организации санкционировали бой двух боксеров из рф
Футбол | 13.10.2024, 20:55
Бокс | 13.10.2024, 07:55
Футбол | 13.10.2024, 19:08
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.10.2024, 23:52 3
13.10.2024, 11:14 11
Бокс
Футбол
11.10.2024, 23:48 161
Бокс