На дне Лиги наций. Молдова с игроком Карпат в составе проиграла Мальте

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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В самой слабой Лиге D сборная Молдовы проиграла команде Мальты (0:1).

Защитник львовских «Карпат» Владислав Бабогло провел на поле весь матч.

Мальта и Молдова набрали по 6 очков, Андорра идет без набранных баллов.

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

Мальта – Молдова – 1:0

Гол: Теума, 87 (пен)

Незабитый пенальти: Теума, 90+5

Лихтенштейн – Гибралтар – 0:0

Турнирная таблица