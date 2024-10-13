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  4. Лига наций. Армения под руководством Петракова снова проиграла македонцам
Лига наций УЕФА. Лига C
Армения
13.10.2024 19:00 – FT 0 : 2
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
13 октября 2024, 21:07 | Обновлено 13 октября 2024, 21:35
696
0

Лига наций. Армения под руководством Петракова снова проиграла македонцам

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

13 октября 2024, 21:07 | Обновлено 13 октября 2024, 21:35
696
0
Лига наций. Армения под руководством Петракова снова проиграла македонцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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В Лиге С сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова проиграла Северной Македонии (0:2), как и в матче в Скопье ранее.

Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (3), Фарерские острова (2).

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

19:00. Армения – Северная Македония – 0:2

Голы: Миовски, 72, Алими, 85

Турнирная таблица

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сборная Армении по футболу Александр Петраков Лига наций сборная Северной Македонии по футболу Боян Миовски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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