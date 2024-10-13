Лига наций. Армения под руководством Петракова снова проиграла македонцам
Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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В Лиге С сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова проиграла Северной Македонии (0:2), как и в матче в Скопье ранее.
Турнирное положение: Северная Македония (10 очков), Армения (4), Латвия (3), Фарерские острова (2).
Лига наций. 4-й тур, 13 октября
19:00. Армения – Северная Македония – 0:2
Голы: Миовски, 72, Алими, 85
Турнирная таблица
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