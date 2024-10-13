ПЕТРАКОВ: «Нам не хватило технических и тактических навыков»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков прокомментировал поражение от Северной Македонии (0:2) в матче 4-го тура Лиги наций.

«Сегодня нам не хватило технических и тактических навыков. Я поблагодарил ребят. На мой взгляд в последнее время армянские футболисты стали играть в агрессивный футбол, но нам не хватает хороших игроков на разных позициях.

Считаю, что никто не провалил игру, но понятно, что Северная Македония – очень хорошая команда. Сегодня нам не хватило индивидуального мастерства. Я доволен игрой Иву. Сегодня на стадионе была прекрасная атмосфера. Спасибо болельщикам за такую поддержку».

Северная Македония с 10 очками лидирует в группе 4 Лиги наций C, команда Армении с 4 очками идет на втором месте.