Армения – Северная Македония – 0:2. Петраков уволен. Видео голов и обзор

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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В Лиге C сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова проиграла Северной Македонии (0:2).

После матча Петраков был уволен с поста главного тренера сборной Армении.

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

19:00. Армения – Северная Македония – 0:2

Голы: Миовски, 72, Алими, 85

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