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  4. Армения – Северная Македония – 0:2. Петраков уволен. Видео голов и обзор
Лига наций УЕФА. Лига C
Армения
13.10.2024 19:00 – FT 0 : 2
Северная Македония
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
14 октября 2024, 00:12 | Обновлено 14 октября 2024, 00:29
135
0

Армения – Северная Македония – 0:2. Петраков уволен. Видео голов и обзор

Смотрите 13 октября видеообзор матча 3-го тура Лиги наций

14 октября 2024, 00:12 | Обновлено 14 октября 2024, 00:29
135
0
Армения – Северная Македония – 0:2. Петраков уволен. Видео голов и обзор
FFA. Александр Петраков

Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Лиге C сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова проиграла Северной Македонии (0:2).

После матча Петраков был уволен с поста главного тренера сборной Армении.

Лига наций. 4-й тур, 13 октября

19:00. Армения – Северная Македония – 0:2

Голы: Миовски, 72, Алими, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Исник Алими (Северная Македония).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония).
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сборная Армении по футболу Александр Петраков Лига наций видео голов и обзор сборная Северной Македонии по футболу Боян Миовски
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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