13.10.2024 19:00 – FT 0 : 2
Лига наций14 октября 2024, 00:12 | Обновлено 14 октября 2024, 00:29
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Армения – Северная Македония – 0:2. Петраков уволен. Видео голов и обзор
Смотрите 13 октября видеообзор матча 3-го тура Лиги наций
14 октября 2024, 00:12 | Обновлено 14 октября 2024, 00:29
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Вечером 13 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В Лиге C сборная Армении под руководством украинского специалиста Александра Петракова проиграла Северной Македонии (0:2).
После матча Петраков был уволен с поста главного тренера сборной Армении.
Лига наций. 4-й тур, 13 октября
19:00. Армения – Северная Македония – 0:2
Голы: Миовски, 72, Алими, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Исник Алими (Северная Македония).
72’
ГОЛ ! Мяч забил Боян Миовски (Северная Македония).
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