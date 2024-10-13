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Финляндия
13.10.2024 19:00 - : -
Англия
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Лига наций
13 октября 2024, 12:39 | Обновлено 13 октября 2024, 13:05
59
0

Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 13 октября в 19:00 по Киеву

13 октября 2024, 12:39 | Обновлено 13 октября 2024, 13:05
59
0
Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября на «Олимпийский» (Хельсинки) пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Финляндии встретится со сборной Англии. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Финляндия

Команда дебютировала на больших турнирах на Евро-2020. Но повторить успех не получалось, и все-таки филины - это максимум середняк континентального уровня. Это подтвердил и прошлый цикл, когда Пукки и компания вроде бы собрали немалые 18 очков, но на 4 больше было не только у Дании, но и у Словении. А в марте дополнительный плей-офф закончился разгромным поражением от Уэльса. Та неудача, кажется, подкосила подопечных Маркку Канервы. Ведь Лигу Наций они начинали провально. В сентябре финны проиграли и Греции (0:3) и Англии (0:2), но тогда они играли на выезде. Вернувшись домой, и принимая аутсайдера квартета, Ирландию, открыв счет и выиграв первый тайм, подопечные Канервы безвольно уступили.

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Англия

Сборная как раз в Лиге Наций при Саутгейте провалилась - заняв в прошлом цикле последнее место в своем квартете, три льва и отправились на нынешний уровень дивизиона В. Но в целом Гарет многого добился, хотя пара поражений кряду в финалах Евро во многом перечеркивают проведенный до этого путь на турнирах. Да и стиль игры британцев, по мнению многих, не отвечал мощному потенциалу группы атаки во главе с Кейном. Что же, после возвращения из Германии экс-защитник ушел с поста, и исполняющий обязанности Ли Карсли заметно хочет показать, что ему стоит вверить команду на постоянной основе. В сентябре его подопечные оформили уверенные, по 2:0, победы, с Ирландией и Финляндией. Играя в третьем туре с удачно стартовавшей Грецией, фаворит опозорился, что признал даже Карсли. Вроде бы Беллингем подарил голом шанс на успех, но в концовке дублем Павлидиса гости добились важнейшей победы.

Статистика личных встреч

Всего проводили семь очных матчей, и все, что получилось у финнов, это дважды оформить ничью с британцами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в повторную осечку фаворита. Ставим на победу гостей при форе -1,5 гола (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Финляндия
13 октбря 2024 -
19:00
Англия
Фора Англии (-1.5) 1.93 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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