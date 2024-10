Англия одолела Финляндию, но все равно не идет первой в группе Дивизиона В

13 октября состоялся матч 4-го тура группы 4 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Финляндии и Англии.

Поединок прошел на стадионе Олимпийский в Хельсинки. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу трех львов.

Голами за англичан отличились Джек Грилиш, Трент Александер-Арнольд и Деклан Райс. Единственный гол у хозяев оформил Артту Хосконен.

Сейчас Англия занимает второе место в квартете с 9 очками. У лидера Греции столько же пунктов, но греки пока что еще не провели поединок против Ирландии. Финляндия за 4 матча забила 2 гола, пропустила 10 и не сумела набрать хотя бы 1 балл.

Лига наций 2024/25. 4-й тур, 13 октября

Группа 4. Дивизион В

Финляндия – Англия – 1:3

Голы: Хосконен, 87 – Грилиш, 18, Александер-Арнольд, 74, Райс, 84

