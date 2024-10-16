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Сборная УКРАИНЫ
16 октября 2024, 19:30 | Обновлено 16 октября 2024, 19:43
1203
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Сергей НАГОРНЯК: «Калюжный одной игрой влюбил в себя Украину. Горят глаза»

Эксперт оценил игру сборной Украины в матчах Лиги наций

16 октября 2024, 19:30 | Обновлено 16 октября 2024, 19:43
1203
1
Сергей НАГОРНЯК: «Калюжный одной игрой влюбил в себя Украину. Горят глаза»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал игру сборной Украины в матчах Лиги наций с грузинами и чехами.

– Сергей Николаевич, как прокомментируете поединки сборной Украины в Лиге наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1)?
– Если абстрагироваться от первых двух матчей, в которых у нас было два поражения, то в принципе сыграли неплохо. Победили Грузию и по игре расписали мировую с Чехией. В октябре, я считаю, что результат позитивный. Появились дебютанты в сборной Украины. Тот же Калюжный! Он одной игрой влюбил в себя всю Украину. А стратегически, понятное дело, что чехов нужно было обыгрывать, так как мы боремся за какие-то места. Понятно, что было большое психологическое давление. Но спортсмены обязаны с этим справляться. Я считаю, что в октябрьских матчах Украина сыграла неплохо. Четыре очка – это хороший результат. Но, к сожалению, просто даже этого не хватило, чтобы подняться с последнего места.

– Если бы выиграли у чехов, то у четырех сборных было бы по 6 очков!
– Да, все и думали, что так будет. Но даже сейчас есть возможность занять первое место! На данный момент ситуация такая, что любую позицию можно занять в квартете. Все будет зависеть от заключительных двух матчей.

– По поводу Калюжного вы сказали, что он влюбил в себя всю страну. Ваше мнение какое об игре Ивана? Удивлены, что он себя так проявил?
– Что касается его игровых качеств, то он в ключевых моментах выигрывал борьбу. Он делал подборы и перехваты. Но самое главное, чем Калюжный понравился! Все видели его глаза и как он хотел играть! Все увидели, что в сборной Украины появился новичок, у которого горят глаза! Иван показал свою работу и свое желание. Не каждого футболиста после дебютной игры за сборную сравнивают с Гаттузо. И это пишут фанаты сборной Украины. А болельщиков не обманешь! Все увидели, и вся страна увидела, с каким желанием и с какой страстью парень вышел на игру. Честно говоря, я был удивлен, что в матче с Чехией он не появился на поле в стартовом составе. Кто-то говорит, что ему не хватило бы эмоций. Я считаю, что у него бы их хватило.

Getty Images/Global Images Ukraine

Действительно фанаты на стадионе Калюжного сравнивали с Гаттузо. Вы как считаете, по стилю Иван похож на Дженнаро?
– Калюжный хорошо себя проявляет в борьбе за мяч. Ему бы немного прибавить в скорости и вообще у него был бы еще выше уровень. Но он сумел против техничной сборной Грузии отработать в обороне, сделать черновую работу, выполнить отборы и перехваты. Самое главное, что в ключевых моментах он перехватывал мяч и выигрывал борьбу. Да, он как Гаттузо. Калюжный по стилю такой же. Правда, Калюжный еще обладает и сумасшедшим ударом. Вспомните, какой он Шахтеру гол забил! Я думаю, что Ивана тяжело будет удержать в Александрии после этих матчей за сборную Украины.

– Наверное, и европейские клубы обратили на него внимание?
– Не может быть, что только наши фанаты увидели его уровень. Это все увидели, что у парня действительно есть очень хорошие данные. Мое мнение, что Калюжный и Бражко на сегодняшний день две кандидатуры в основной состав сборной Украины. И это при всем уважении к Тарасу Степаненко. Парень вышел на матч с чехами играть на морально-волевых качествах. Все-таки возраст дает о себе знать. Но, я думаю, что молодые Бражко и Калюжный на сегодняшний день в сборной Украины будут выглядеть очень хорошо. В красивый футбол надо играть в клубах, а за сборную надо выходить, рубиться и побеждать. Надо давать результат! Лучшая красота футбола на уровне сборных – это результат. Я отлично отношусь к Бражко! Мне очень нравится его игра. Но вот почему-то в Бражко после его дебюта за сборную так не влюбились украинские фанаты, как в Калюжного. Просто Калюжный - это такой парень с народа, который вышел на поле и показал всем, как надо играть.

Теперь Калюжный вернется в Александрию и с таким настроем они могут продолжить набирать очки в УПЛ? Как считаете?
– Да, он вернется в расположение Александрии из сборной. Главное, ему сейчас много не думать, а играть так как он играл. Ему нужно делать то, что он умеет делать. В Александрии Калюжному надо делать то же самое, что он делал до этого в команде и то же самое, что он делал в сборной Украины. Ему надо отбирать мячи, отдавать пасы, выигрывать борьбу и начинать атаки. Ему ничего не надо менять в игре. Просто эти игры за сборную должны стать для него импульсом, чтобы подняться еще на ступеньку выше в своем мастерстве и уверенности в своих силах.

– И стоит отметить, что Калюжный особо не был распиаренным, хотя его гол Шахтеру за Александрию уже был знаком, что футболист он хороший!
– Он такой не медийный парень. И вот после этой игры с Грузией о нем все заговорили. Главное, ему также продолжать развиваться и прогрессировать. Я ему желаю и дальше добиваться успехов.

– Трубин и Забарный тоже были одними из лучших игроков сборной Украины в этих матчах Лиги наций?
– Мое мнение, что у нас вратарская позиция закрыта на десятилетие. У нас есть два вратаря, которые играют за Бенфику и Реал. И они будут конкурировать за место в рамке. На сегодняшний день Трубин в рамке придает команде уверенности и спокойствия. А по Забарному я давно говорил, что ему альтернативы нет. Есть только один вопрос – кто с ним в паре будет играть. Забарный выигрывает всю борьбу и начинает атаки. Он выигрывает практически всю верховую борьбу. На сегодняшний день позиция, на которой играет Забарный, у нас закрыта на десятилетие. Мне кажется, он надолго в сборной. Главное, чтобы травм у него не было. А в целом он показывают хорошую, солидную игру.

– С такой игрой Забарный может и в топ-клуб перейти?
– Не просто так пишут, что им топовые клубы интересуются. Я думаю, что в Борнмуте он не задержится. Да, он подписал новый контракт с «вишнями». Понятно, что в Англии просто так это делать не будут. Такие контракты подписывают, чтобы перепродать футболиста подороже.

– По игре Мудрика что скажете?
– Наши не дали грузинам сыграть в их футбол. Мудрик в том матче забил и обострял. С чехами тоже старался. Может, по-другому бы оценивали игру Мудрика, если бы Шапаренко в начале встречи забил. Миша за счет индивидуальных действий классную передачу на него отдал.

– А Довбик тоже не растерялся и в ответственный момент реализовал пенальти.
– Да, Артем в этом эпизоде проявил хладнокровие и забил важный гол. Молодец, что уверенно пробил одиннадцатиметровый.

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сборная Украины по футболу Лига наций Иван Калюжный инсайд Сергей Нагорняк Михаил Мудрик Илья Забарный
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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ortomir
Думаю, що не тільки Україну.
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