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  4. «Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков
Италия
16 октября 2024, 23:20 |
636
0

«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков

Стефано Импалломени выделил Артема в составе римлян

16 октября 2024, 23:20 |
636
0
«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков
Twitter. Стефано Импалломени

Экс-игрок Ромы Стефано Импалломени поделился мнением относительно нынешнего положения дел в своей бывшей команде.

«Меня ошеломил тот факт, что Юрич не чувствует себя временным работником – это для него отличная возможность. Он убежден, что у него – хорошая команда, но он должен это доказать.

Пока реальность такова, что в этой команде никто не забивает, кроме Довбика. Нам нужно поднять планку и мы должны это сделать в матче с Интером.

Нам нужна победа над Интером, если мы хотим подтвердить слова тренера. Он может видеть то, что мы не видим, поэтому мы должны доверять ему. Я жду, чтобы понять, просто ли это оптимизм Юрича, это прогноз и его видение.

Нам нужно подождать, пока кто-нибудь из игроков разблокируется – от Суле до Пеллегрини, от Бальданцы до Дибалы. Есть Довбик, а все остальные еще заблокированы. Я бы не ставил крест на Пеллегрини, потому что в команде никто не забивает, кроме Довбика», – сказал Импаломене.

Матч 8-го тура Серии А «Рома» – «Интер» пройдет в воскресенье, 20 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее ультрас Ромы объявили о протесте на матче с Интером.

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Артем Довбик Рома Рим Рома - Интер Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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