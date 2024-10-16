«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков

Экс-игрок Ромы Стефано Импалломени поделился мнением относительно нынешнего положения дел в своей бывшей команде.

«Меня ошеломил тот факт, что Юрич не чувствует себя временным работником – это для него отличная возможность. Он убежден, что у него – хорошая команда, но он должен это доказать.

Пока реальность такова, что в этой команде никто не забивает, кроме Довбика. Нам нужно поднять планку и мы должны это сделать в матче с Интером.

Нам нужна победа над Интером, если мы хотим подтвердить слова тренера. Он может видеть то, что мы не видим, поэтому мы должны доверять ему. Я жду, чтобы понять, просто ли это оптимизм Юрича, это прогноз и его видение.

Нам нужно подождать, пока кто-нибудь из игроков разблокируется – от Суле до Пеллегрини, от Бальданцы до Дибалы. Есть Довбик, а все остальные еще заблокированы. Я бы не ставил крест на Пеллегрини, потому что в команде никто не забивает, кроме Довбика», – сказал Импаломене.

Матч 8-го тура Серии А «Рома» – «Интер» пройдет в воскресенье, 20 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Ранее ультрас Ромы объявили о протесте на матче с Интером.