Ультрас Ромы объявили о новом протесте на матче с Интером

Фанаты «Ромы» объявили об очередной акции протеста в предстоящем матче против «Интера», обвинив владельцев клуба в невыполнении своих обещаний перед болельщиками.

Начало сезона для «джаллоросси» проходит бурно: решение семьи Фридкин уволить тренера и легенду клуба Даниэле Де Росси уже вызвало несколько протестов, которые должны продолжиться, когда «Рома» примет «Интер» на «Стадио Олимпико» в ближайшее воскресенье.

Ультрас заявили, что оставят трибуну Curva Sud пустой на первые 15 минут матча в знак протеста против руководства клуба, требуя смены курса.

«Чтобы сделать наше недовольство еще более очевидным из-за важности матча, Curva Sud не будет поддерживать команду в течение 15 минут во время матча с «Интером» в знак протеста против руководства клуба за то, что оно не подкрепило свои обещания фактами», – говорится в заявлении.

«Тратить деньги недостаточно, чтобы вести «Рому», но необходимо создать и представлять клуб, в котором каждый болельщик „Ромы“ мог бы видеть себя в зеркале и гордиться этим.

Поскольку этого не происходит, болельщики «Ромы» во всех секциях призывают присоединиться к протесту. Семья Фридкин, мы требуем смены курса».

С тех пор как «Рома», за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик, сменила Де Росси на посту главного тренера, Иван Юрич не знает поражений в Серии А, одержав две победы подряд и раз сыграв вничью.