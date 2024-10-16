Довбик против чемпиона Италии. Объявлены вероятные составы Ромы и Интера
Поединок состоится в ближайшее воскресенье
В матче 8-го тура Серии А «Рома», за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик, сыграет против действующего чемпионат Италии – «Интера».
Как информирует издание TMW, главный тренер римской команды Иван Юрич будет полагаться на свою обычную схему 3-4-2-1. По мнению итальянских журналистов, в основе «Ромы» выйдет и Довбик.
Вероятные составы на матч «Рома» – «Интер» по версии TMW
«Рома» (3-4-2-1): Свилар; Манчини, Ндика, Эрмосо; Челик, Кристанте, Коне, Анхелиньо; Бальданци, Пеллегрини; Довбик.
«Интер» (3-5-2): Зоммер; Павар, Ачерби, Бастони; Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко; Тюрам, Лаутаро.
Матч «Рома» – «Интер» пройдет в воскресенье, 20 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.
27-летний Довбик провел за римскую команду в текущем сезоне девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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