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Италия
16 октября 2024, 12:35 | Обновлено 16 октября 2024, 12:57
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Довбик против чемпиона Италии. Объявлены вероятные составы Ромы и Интера

Поединок состоится в ближайшее воскресенье

16 октября 2024, 12:35 | Обновлено 16 октября 2024, 12:57
301
0
Довбик против чемпиона Италии. Объявлены вероятные составы Ромы и Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В матче 8-го тура Серии А «Рома», за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик, сыграет против действующего чемпионат Италии – «Интера».

Как информирует издание TMW, главный тренер римской команды Иван Юрич будет полагаться на свою обычную схему 3-4-2-1. По мнению итальянских журналистов, в основе «Ромы» выйдет и Довбик.

Вероятные составы на матч «Рома» – «Интер» по версии TMW

«Рома» (3-4-2-1): Свилар; Манчини, Ндика, Эрмосо; Челик, Кристанте, Коне, Анхелиньо; Бальданци, Пеллегрини; Довбик.

«Интер» (3-5-2): Зоммер; Павар, Ачерби, Бастони; Дармиан, Фраттези, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко; Тюрам, Лаутаро.

Матч «Рома» – «Интер» пройдет в воскресенье, 20 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

27-летний Довбик провел за римскую команду в текущем сезоне девять матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

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Павло Павленко Источник: Tuttomercatoweb
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