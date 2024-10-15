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  4. Немного устал. В Роме обеспокоены состоянием Довбика перед Интером
Италия
15 октября 2024, 18:28 |
301
0

Немного устал. В Роме обеспокоены состоянием Довбика перед Интером

Украинец должен сыграть в топ-матче

15 октября 2024, 18:28 |
301
0
Немного устал. В Роме обеспокоены состоянием Довбика перед Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации итальянских СМИ, тренер «Ромы» Иван Юрич был обеспокоен состоянием Артема Довбика, который в сборной Украины провел два матча и пропустил один тренировочный день из-за повреждения.

Сообщается, что Артем после игры с Чехией сообщил представителям «Ромы», что немного устал, однако будет готов сыграть в чемпионате Италии против «Интера» 20 октября.

Юрич ожидает, когда Довбик вернется в расположение команды и в клубе смогут оценить готовность игрока.

Артем является ведущим футболистом римлян при Юриче. Артем забил четыре гола в девяти матчах.

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Артем Довбик Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Интер Милан Иван Юрич
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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