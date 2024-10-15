Немного устал. В Роме обеспокоены состоянием Довбика перед Интером

По информации итальянских СМИ, тренер «Ромы» Иван Юрич был обеспокоен состоянием Артема Довбика, который в сборной Украины провел два матча и пропустил один тренировочный день из-за повреждения.

Сообщается, что Артем после игры с Чехией сообщил представителям «Ромы», что немного устал, однако будет готов сыграть в чемпионате Италии против «Интера» 20 октября.

Юрич ожидает, когда Довбик вернется в расположение команды и в клубе смогут оценить готовность игрока.

Артем является ведущим футболистом римлян при Юриче. Артем забил четыре гола в девяти матчах.