Немного устал. В Роме обеспокоены состоянием Довбика перед Интером
Украинец должен сыграть в топ-матче
По информации итальянских СМИ, тренер «Ромы» Иван Юрич был обеспокоен состоянием Артема Довбика, который в сборной Украины провел два матча и пропустил один тренировочный день из-за повреждения.
Сообщается, что Артем после игры с Чехией сообщил представителям «Ромы», что немного устал, однако будет готов сыграть в чемпионате Италии против «Интера» 20 октября.
Юрич ожидает, когда Довбик вернется в расположение команды и в клубе смогут оценить готовность игрока.
Артем является ведущим футболистом римлян при Юриче. Артем забил четыре гола в девяти матчах.
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