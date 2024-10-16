Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Самая сексуальная футболистка подверглась критике со стороны своих фанатов
Италия
16 октября 2024, 22:33 | Обновлено 16 октября 2024, 22:50
1820
0

Самая сексуальная футболистка подверглась критике со стороны своих фанатов

Алиша Леманн зарабатывает деньги не только футболом

16 октября 2024, 22:33 | Обновлено 16 октября 2024, 22:50
1820
0
Самая сексуальная футболистка подверглась критике со стороны своих фанатов
Instagram. Алиша Леманн

Футболистка сборной Швейцарии и «Ювентуса» Алиша Леманн зарабатывает деньги не только футболом, но и социальными сетями, и ее поклонники были обеспокоены тем, что она теперь пропагандирует азартные игры.

Ее парень Дуглас Луис также выступает за «Ювентус». Хотя они играют за один и тот же клуб, финансовые условия более чем разные, поскольку бразильский полузащитник зарабатывает гораздо больше, чем она.

Поскольку футболом Леманн зарабатывает не слишком много, Алиша рекламирует многочисленные бренды в Instagram, где за ней следят почти 17 миллионов человек, а по данным из Швейцарии, один из ее постов стоит около 280 тысяч евро.

Однако сейчас она подвергается критике за свое последнее платное партнерство по продвижению букмекерской конторы Boomerang-Bet, которое встретило неодобрение со стороны ее поклонников, которые не заинтересованы в ее рекламе азартных игр.

Ее поступок осудил фонд Sucht Schweiz, целью которого является предотвращение или уменьшение проблем, связанных с потенциальными зависимостями.

Говорят, что число любителей азартных игр в Швейцарии растет, и они наверняка не нуждаются в такой рекламе от такой известной личности, как Алиша.

«Подобная реклама делает азартные игры приемлемыми или даже желательными, что абсурдно. Число людей с высоким риском или проблемным поведением, то есть игроков, увеличивается с 3,2 до 4,3 процента в период с 2017 по 2022 год», – заявили в организации.

25-летняя Леманн не ответила на упомянутую критику.

По теме:
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
ВИДЕО. Невероятная богиня! Вот как жена Судакова шокировала интернет
ФОТО. Вот как живет Иван Калюжный – сенсационный новичок сборной Украины
Ювентус Дуглас Луис букмекеры lifestyle
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Бокс | 16 октября 2024, 08:29 1
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко

Сенченко высказался об известных украинских боксерах

Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Футбол | 16 октября 2024, 05:19 2
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией

В ночь на 16 октября проходят матчи квалификации ЧМ-2026

Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Футбол | 16.10.2024, 13:41
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Футбол | 16.10.2024, 20:59
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков
Футбол | 16.10.2024, 23:20
«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков
«Есть Довбик, а остальные...» Экс-игрок Ромы высказался о проблемах волков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
15.10.2024, 08:42
Бокс
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
Месси впервые может выиграть награду, которая уже есть у Роналду
15.10.2024, 13:10 3
Футбол
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
Список лучших бомбардиров в истории сборной Украины после гола Довбика
15.10.2024, 04:26
Футбол
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
15.10.2024, 22:24 2
Бокс
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
Назван лучший коуч в истории Лиги чемпионов. Не Гвардиола, не Зидан
15.10.2024, 01:16 1
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
Экс-арбитр ФИФА оценил назначенный пенальти в матче Украина – Чехия
15.10.2024, 03:40
Футбол
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем