Самая сексуальная футболистка подверглась критике со стороны своих фанатов

Футболистка сборной Швейцарии и «Ювентуса» Алиша Леманн зарабатывает деньги не только футболом, но и социальными сетями, и ее поклонники были обеспокоены тем, что она теперь пропагандирует азартные игры.

Ее парень Дуглас Луис также выступает за «Ювентус». Хотя они играют за один и тот же клуб, финансовые условия более чем разные, поскольку бразильский полузащитник зарабатывает гораздо больше, чем она.

Поскольку футболом Леманн зарабатывает не слишком много, Алиша рекламирует многочисленные бренды в Instagram, где за ней следят почти 17 миллионов человек, а по данным из Швейцарии, один из ее постов стоит около 280 тысяч евро.

Однако сейчас она подвергается критике за свое последнее платное партнерство по продвижению букмекерской конторы Boomerang-Bet, которое встретило неодобрение со стороны ее поклонников, которые не заинтересованы в ее рекламе азартных игр.

Ее поступок осудил фонд Sucht Schweiz, целью которого является предотвращение или уменьшение проблем, связанных с потенциальными зависимостями.

Говорят, что число любителей азартных игр в Швейцарии растет, и они наверняка не нуждаются в такой рекламе от такой известной личности, как Алиша.

«Подобная реклама делает азартные игры приемлемыми или даже желательными, что абсурдно. Число людей с высоким риском или проблемным поведением, то есть игроков, увеличивается с 3,2 до 4,3 процента в период с 2017 по 2022 год», – заявили в организации.

25-летняя Леманн не ответила на упомянутую критику.