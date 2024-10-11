Известна заявка Украины на игру с Грузией. Нет игроков из Динамо и Шахтера
Матч состоится 11 октября в 21:45 по Киеву
11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.
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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Албании. Украинская сборная 14 октября сыграет с Чехией.
Стала известна заявка сборной Украины на этот матч. На итоговую заявку не попали Владислав Кабаев из «Динамо» и Тарас Степаненко из «Шахтера».
Состав сборной Украины
Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Дмитрий Ризнык («Шахтер» Донецк).
Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия), Александр Сваток («Остин», США).
Полузащитники: Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - «Динамо» Киев), Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все - «Шахтер» Донецк), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба - «Полесье» Житомир), Иван Калюжный («Александрия»), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия).
Нападающие: Артем Довбик («Рома» Рим, Италия), Роман Яремчук («Олимпиакос» Пирей, Греция), Владислав Ванат («Динамо» Киев).
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