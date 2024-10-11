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Лига наций
11 октября 2024, 12:20 | Обновлено 11 октября 2024, 13:23
859
2

ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Грузия

Номинальные хозяева выйдут на поле в домашнем комплекте

11 октября 2024, 12:20 | Обновлено 11 октября 2024, 13:23
859
2
ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Грузия
УАФ

В пятницу, 11 октября 2024 года, сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени. На поле номинальные хозяева выйдут в домашнем, желтом комплекте. Грузины сыграют в красной форме.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Албании. Украинская сборная 14 октября сыграет с Чехией.

ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Грузия

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Владислав Ткаченко
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Толян
ох і лайно цей комплект
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