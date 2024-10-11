В пятницу, 11 октября 2024 года, сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура группы 1 дивизиона В Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени. На поле номинальные хозяева выйдут в домашнем, желтом комплекте. Грузины сыграют в красной форме.

Соперниками сборной Украины в группе Лиги наций являются также команды Чехии и Албании. Украинская сборная 14 октября сыграет с Чехией.

ФОТО. Стало известно, в каких формах сыграют Украина и Грузия