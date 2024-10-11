Лидеры гонки бомбардиров Лиги наций после дубля Холанда. Где украинцы?

10 октября стартовал 3-й игровой день в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025.

Героем первых матчей нового тура стал нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который оформил дубль во встрече с командой Словении и помог свой дружине победить со счетом 3:0.

Два гола помогли Холанду подняться в группу лидеров гонки бомбардиров Лиги наций. Ее возглавляет нападающий сборной Словении Беньямин Шешко, на счету которого 4 гола. Холанд входит в компанию из пяти ближайших преследователей, у которых по 3 гола.

Лидеры гонки бомбардиров Лиги наций УЕФА 2024/2025

1. Беньямин Шешко (Словения) – 4 гола

2-6. Виктор Дьекереш (Швеция) – 3 гола

2-6. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 3 гола

2-6. Фотис Иоаннидис (Греция) – 3 гола

2-6. Александер Исак (Швеция) – 3 гола

2-6. Керем Актюркоглу (Турция) – 3 гола

К сожалению, представителей сборной Украины среди лидеров в реестре бомбардиров нет. Подопечные Сергея Реброва пока забили в матчах турнира 3 гола – по разу отличились Ефим Конопля, Владислав Ванат и Георгий Судаков.