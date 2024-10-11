Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидеры гонки бомбардиров Лиги наций после дубля Холанда. Где украинцы?
Лига наций
11 октября 2024, 11:38 | Обновлено 11 октября 2024, 12:18
416
0

Лидеры гонки бомбардиров Лиги наций после дубля Холанда. Где украинцы?

Норвежец в погоне за лидером – Беньямином Шешко

11 октября 2024, 11:38 | Обновлено 11 октября 2024, 12:18
416
0
Лидеры гонки бомбардиров Лиги наций после дубля Холанда. Где украинцы?
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

10 октября стартовал 3-й игровой день в Лиге наций УЕФА сезона-2024/2025.

Героем первых матчей нового тура стал нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который оформил дубль во встрече с командой Словении и помог свой дружине победить со счетом 3:0.

Два гола помогли Холанду подняться в группу лидеров гонки бомбардиров Лиги наций. Ее возглавляет нападающий сборной Словении Беньямин Шешко, на счету которого 4 гола. Холанд входит в компанию из пяти ближайших преследователей, у которых по 3 гола.

Лидеры гонки бомбардиров Лиги наций УЕФА 2024/2025

  • 1. Беньямин Шешко (Словения) – 4 гола
  • 2-6. Виктор Дьекереш (Швеция) – 3 гола
  • 2-6. Эрлинг Холанд (Норвегия) – 3 гола
  • 2-6. Фотис Иоаннидис (Греция) – 3 гола
  • 2-6. Александер Исак (Швеция) – 3 гола
  • 2-6. Керем Актюркоглу (Турция) – 3 гола

К сожалению, представителей сборной Украины среди лидеров в реестре бомбардиров нет. Подопечные Сергея Реброва пока забили в матчах турнира 3 гола – по разу отличились Ефим Конопля, Владислав Ванат и Георгий Судаков.

По теме:
Юрий ВИРТ: «Тот же Назаренко может стать героем матча с грузинами»
Известный украинский тренер призвал не требовать отставки Реброва
Холанд выступил с признанием. Вскоре он станет другим, так как есть причина
Беньямин Шешко Эрлинг Холанд Александер Исак сборная Норвегии по футболу Лига наций Фотис Иоаннидис
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Футбол | 10 октября 2024, 20:49 1
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины

Гиорги Мамардашвили ждет тяжелого матча со сборной Украины

Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Футбол | 10 октября 2024, 19:30 8
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро

Несмотря на первоначальные расчеты, нашелся один маловероятный сценарий

Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 11.10.2024, 05:35
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
А как же Мудрик? Ливерпуль выбрал 2 кандидатов в замену Салаху
Футбол | 11.10.2024, 12:44
А как же Мудрик? Ливерпуль выбрал 2 кандидатов в замену Салаху
А как же Мудрик? Ливерпуль выбрал 2 кандидатов в замену Салаху
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Футбол | 10.10.2024, 13:59
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Месси и компания вынуждены были спасаться бегством
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 11
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
10.10.2024, 15:42 63
Футбол
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 11:05 22
Теннис
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
Тренер сборной Украины о матче Франции на ЧМ: «Это подозрительная игра»
09.10.2024, 19:15
Футзал
Реал предоставил новую информацию о болезни Лунина
Реал предоставил новую информацию о болезни Лунина
10.10.2024, 12:34 2
Футбол
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
«Он от меня не убежит, но сначала...» Чжан Чжилей бросил вызов Усику
11.10.2024, 07:55 1
Бокс
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
10.10.2024, 10:52 3
Футбол
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 18:01
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем