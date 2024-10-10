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Испания
10 октября 2024, 12:34 | Обновлено 10 октября 2024, 12:36
319
0

Реал предоставил новую информацию о болезни Лунина

Украинский вратарь пропустил последнюю тренировку королевского клуба

10 октября 2024, 12:34 | Обновлено 10 октября 2024, 12:36
319
0
Реал предоставил новую информацию о болезни Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает восстанавливаться от вирусной инфекции и в среду пропустил тренировку королевского клуба, сообщает официальный сайт «сливочных».

Отмечается, что тренировочную сессию чемпионов Испании 2023/24 также пропустили Браим Диас, Винисиус Жуниор и Эдер Милитао.

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 2 матча на клубном уровне, пропустив 1 гол. В 1 встрече голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что к тренировкам «Реала» вернулся Тибо Куртуа – главный конкурент Андрея Лунина.

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Андрей Лунин Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига болезнь тренировка Браим Диас Винисиус Жуниор Эдер Милитао травма
Дмитро Вербинський Источник: ФК Реал Мадрид
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