Реал предоставил новую информацию о болезни Лунина

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин продолжает восстанавливаться от вирусной инфекции и в среду пропустил тренировку королевского клуба, сообщает официальный сайт «сливочных».

Отмечается, что тренировочную сессию чемпионов Испании 2023/24 также пропустили Браим Диас, Винисиус Жуниор и Эдер Милитао.

В сезоне 2024/25 Андрей Лунин провел 2 матча на клубном уровне, пропустив 1 гол. В 1 встрече голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими».

Ранее сообщалось, что к тренировкам «Реала» вернулся Тибо Куртуа – главный конкурент Андрея Лунина.