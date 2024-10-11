Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не любят, когда их прессингуют». Экс-защитник сборной дал совет украинцам
Лига наций
11 октября 2024, 09:53 |
220
0

«Не любят, когда их прессингуют». Экс-защитник сборной дал совет украинцам

Сергей Задорожный нашел также сильные черты в игре соперника сине-желтых

11 октября 2024, 09:53 |
220
0
«Не любят, когда их прессингуют». Экс-защитник сборной дал совет украинцам
ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Задорожный эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего поединка в Польше, где подопечные Сергея Реброва будут принимать в Лиге наций лидера группы – грузин:

«В Познани будет напряженное противостояние. Грузины уже научились надежно защищаться, терпеть и ждать своего шанса в контрвыпаде. Когда у соперника на вооружении тактическая схема 5-3-2 надо дорожить мячом, иметь активные фланги, минимизировать необязательные ошибки на своей половине поля, чтобы соперник не отодвигал игру от своих ворот. Тем более, что стопперы грузин не любят, когда их прессингуют.

Я убежден, что руководитель украинцев Сергей Ребров скрупулезно изучил сильные стороны и уязвимые места подопечных французского специалиста Вилли Саньоля и каждый наш футболист постарается сделать весомый вклад в командную игру. Именно она может стать залогом победного выступления украинцев, хотя я больше склоняюсь к тому, что все закончится результативной ничьей – 1:1».

Сейчас грузины возглавляют турнирную таблицу, набрав шесть очков, наши оба своих поединка проиграли.

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия.

По теме:
Известна заявка Украины на игру с Грузией. Нет игроков из Динамо и Шахтера
«Меньше слов». Защитник сборной Украины назвал цель в матче с Грузией
«Играет в 4-й лиге где-то». Петраков раскритиковал своих игроков
сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Сергей Задорожный инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо назвал самое большое разочарование в своей карьере
Футбол | 10 октября 2024, 19:37 2
Моуриньо назвал самое большое разочарование в своей карьере
Моуриньо назвал самое большое разочарование в своей карьере

«Особенный» хотел бы возглавить команду, в которой бы играл Месси.

Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Футбол | 10 октября 2024, 20:49 1
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины

Гиорги Мамардашвили ждет тяжелого матча со сборной Украины

Англия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025
Футбол | 11.10.2024, 08:08
Англия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025
Англия U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2025
«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева
Футбол | 11.10.2024, 10:03
«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева
«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Футбол | 10.10.2024, 15:42
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
09.10.2024, 19:49 4
Теннис
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
10.10.2024, 07:14 13
Футбол
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
09.10.2024, 18:01
Теннис
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
10.10.2024, 07:48 8
Бокс
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 8
Футбол
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
Возвращается. Клопп подписал контракт на работу с 1 января 2025 года
09.10.2024, 09:12 1
Футбол
Иньеста назвал трех действующих игроков, которых бы подписал в свою команду
Иньеста назвал трех действующих игроков, которых бы подписал в свою команду
09.10.2024, 16:40 2
Футбол
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
11.10.2024, 07:49
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем