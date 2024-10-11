Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины досрочно вышла на чемпионат Европы-2025. Украинцы себе еще не гарантировали первое место в группе (нужна одна победа в двух матчах или ничья с Англией), но уже точно станут одной из 3-х лучших команд квалификации, если займут второе место в группе.

Состав и тренер

Основным вратарем на протяжении квалификации является динамовец Руслан Нещерет. Голкиперами ротации были Кирилл Фесюн из «Шахтера» и Яков Кинарейкин из «Карпат». Здесь не все логично, потому Нещерет – только второй вратарь в системе «Динамо», а тот же Фесюн полноценно отыграл сезон на уровне УПЛ в «Колосе». У Кинарейкина была игровая практика в «Днепре-1» в прошлом сезоне.

Позиция правого защитника считалась наиболее проблемной перед началом квалификации. Виталий Роман, хоть играет за клуб на позиции левого защитника, но так же без проблем может сыграть на противоположном фланге. Затем ему конкуренцию составил представитель «Ворсклы» Илья Крупский, показывающий значительный прогресс в последнее время.



На противоположном фланге между собой конкурировали динамовец Константин Вивчаренко и представитель «Полесья» Артем Смоляков. Больше играл представитель житомирской команды.

Пару центральных защитников составили Арсений Батагов и Владимир Салюк. Они были еще в прошлом созыве «молодежки». Летом оба сменили свои команды. Батагов поехал в Турцию защищать цвета «Трабзонспора», а Салюк - в Первую лигу, в «Металлист 1925». Глубину состава на этой позиции давал руховец Роман Дидык. Вызов на сентябрьский сбор получил динамовец Тарас Михавко.

В середине поля Унаи Мельгоса играл с перевернутым треугольником. Один опорник и два инсайда. Определенности с позицией опорника не было. На этой позиции играли Александр Яцык, Иван Варфоломеев, Валентин Рубчинский. Мельгоса пробовал разные варианты в зависимости от соперника и формы собственных игроков. На нынешний сбор получил вызов Максим Мельниченко.

Проблемы с инсайдами не было – Егор Ярмолюк, Олег Очеретько, Олег Федор, тот же Рубчинский. Плюс кто-то получал вызовы на отдельные сборы. Тот же Максим Кучерявый, строящий карьеру в Шотландии.



Вингеры – динамовцы Максим Брагару и Назар Волошин, представитель «Руха» Илья Квасница. Игорь Горбач из «Зари» также может играть на позиции флангового игрока атаки. Начал вызываться из «Лехии» Максим Хлань.

Форварды – Игорь Краснопир из «Руха» и вышеупомянутый Горбач. Здесь выбора особо не было, потому что Горбач 2004 года, а Краснопир играл только на уровне «Оболони».

УАФ

По возрасту за молодежку могли играть Илья Забарный, Георгий Судаков, Владимир Бражко и Владислав Ванат. Но это уже игроки национальной команды. Смысла их вызывать не было.

Мельгоса активно приглашал в молодежную сборную игроков 2004 года. Это Ярмолюк, Горбач, Варфоломеев, Слюбик и Федор. Михавко вообще 2005 года рождения. В настоящее время вызовы получили вратарь Владислав Крапивцов и защитник Иван Ермачков.

Лидеры команды? Точно не было одного игрока, на котором все держалось. Никакой зависимости. В каждой линии были свои важные игроки. В защите – Батагов, в середине поля – Ярмолюк. В атаке – Волошин, Краснопир.



Унаи Мельгоса является наставником из орбиты Сергея Реброва. В 2014 году он присоединился к «Динамо» в качестве методиста вместе с Висенте Гомесом. Тренировал юношескую команду U-19, в том числе игравшую в Юношеской Лиге УЕФА. Был помощником Реброва в «Ференцвароше» и «Аль-Айне». Мельгоса – выходец из Бильбао. Это не классический испанский футбол, где команда много контролирует мяч. Важна интенсивность, быстрый переход из обороны в атаку. Эстетикой игры украинцы не могут похвастать, но точно могут похвастаться рациональностью.

Соперники

Когда состоялась жеребьевка, то были сомнения в том, сможет ли молодежная сборная Украины выйти на Евро. Главным фаворитом группы была сборная Англии. Это игроки с опытом выступлений АПЛ и Чемпионшипа. Причем, проблемы с количеством нет никакой.

Адам Уортон из «Кристал Пэлас» оценивается в 30 млн евро. Вся молодежная сборная Украины оценивается трансфермарктом в 36.6 млн, из которых 10 млн составляет трансферная стоимость Егора Ярмолюка. В Англии никто не оценивается менее чем в 1 млн. евро. В то время как в Украине трансфермаркт оценивает выше миллиона только 8 игроков из последнего созыва.



Сборная Сербии всегда богата талантами. Просто у сербов хронические проблемы с организацией процесса, игровой дисциплиной. На уровне юношеских, молодежных сборных ощущаются не всегда приятные вещи. Но это всегда интересная команда, в которой есть хорошие игроки. Если у них все складывается и есть настроение, они могут очень много. В этом поколении «молодежки» у сербов не было каких-то суперталантов.

Очень непростая «молодежка» у Северной Ирландии. У них, возможно, нет каких-то качественных молодых футболистов, но очень хорошая организация игры. На старте отбора украинцы с трудом победили североирландцев. Уже под конец отбора Северная Ирландия забрала очки у Англии, когда дома сыграла - 0:0. Украина в гостевой игре тоже имела проблемы с североирландцами.

«Молодежка» Азербайджана выглядела откровенным аутсайдером группы. Качество игры команды Самира Алиева оставляло желать лучшего. Азербайджанцы не могли особо соперничать с другими командами группы.



Благодаря чему Украина поедет на молодежный Евро?

Молодежная сборная Украины во второй раз подряд примет участие в финальной части молодежного Евро. В прошлом созыве Руслан Ротань мог рассчитывать на таких футболистов, как Михаил Мудрик, Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Владимир Бражко, Владислав Ванат. Новое поколение «молодежки» точно не столь звездное. Если Ротань мог брать соперников индивидуальным классом, то Мельгоса – командными действиями. Молодежная сборная Украины – очень рациональная команда, которая исходит не столько из своих сильных сторон, сколько из слабостей соперника. В первую очередь, следует говорить о победе над англичанами. Тогда Мельгоса победил своего визави не только по счету, но и в тактической дуэли.

Важным фактором стал опыт игроков. Из предыдущего созыва перешли ряд игроков, уже имеющих опыт выступлений на таком уровне. В первую очередь, пара центральных защитников Батагов-Салюк. Вратарь Нещерет, фланговый защитник Вивчаренко, вингер Брагару, центрхав Очеретько.

Отсюда надежная игра в обороне. Вратарь и три защитника имеют опыт выступлений в прошлом созыве. Два гола мы только пропустили в матче с Англией. С Азербайджаном сыграли на ноль. Североирландцы забили только один гол.



Нет больших проблем с игровой практикой. Относительно все игроки имеют опыт выступлений на взрослом уровне. В прошлом сезоне Ярмолюк даже стабильно получал игровую практику на уровне АПЛ. Из всех игроков только вратарь Нещерет не может похвастаться стабильной игровой практикой. Раньше с этим были куда большие проблемы. Далеко не все футболисты играли. Если у игроков хорошая игровая форма, то, соответственно, проще тренерам сборной. Все мы понимаем, что из-за войны молодым игрокам стало гораздо доступнее играть на уровне УПЛ.

Эмоциональный подъем сыграл также немаловажную роль. Старт отбора был несколько сложным. Но за победой последовала следующая победа. Я думаю, что ключевая игра – победа над Англией со счетом 3:2. Игроки и тренерский штаб окончательно поверили, что они могут занять первое место в группе. Мы по игре мало что давали создать сопернику. Побеждали 2:0, а затем смогли вырвать победу в добавленное к матчу время. Никто не знает, что было бы, если бы в первой игре не дожали Северную Ирландию.



Кто может претендовать на национальную команду?

Главная задача молодежной сборной Украины – не результат, а подготовка кадров. Прошлая «молодежка» с этой задачей справилась хорошо. Успех Ротаня – это не полуфинал молодежного Евро и выход на Олимпиаду, а Трубин, Судаков, Бражко, Мудрик, Таловеров в национальной команде. Надеюсь, что такими станут Сыч, Бондаренко и Крыськив.

Я уверен, что Михавко уже скоро будет вызван в национальную команду. Тарас стал основным защитником «Динамо». Конкуренция для Матвиенко важна. Если Михавко будет дальше играть в первой команде, то я просто не вижу предпосылок его не вызывать. Правда, он к молодежной сборной фактически не имеет никакого отношения. Только в сентябре получил первый вызов.

УАФ. Егор Ярмолюк

Из тех, кто прошел отбор, главный кандидат – Ярмолюк. В прошлом сезоне он стабильно играл за «Брентфорд». Быть на уровне АПЛ даже игроком ротации в 19-20 лет – это большое достижение. Я не очень понимаю, почему на Евро летом поехал Сидорчук, а не Ярмолюк.



Волошин уже является стабильным игроком первой команды «Динамо». Это футболист, играющий на уровне УПЛ уже второй сезон. Причем достаточно успешно, потому что для позиции вингера у Назара есть голы и ассисты. После ухода Ярмоленко из сборной именно Волошин должен занять его место. Сюда можно также вписать Брагару из «Динамо». Если он заиграет в «Динамо», то сборная никуда не денется.

На третье место я бы поставил двух игроков «Руха» – Квасницу и Краснопира. Но здесь очень важным будет переход в клуб более высоеого уровня. К сожалению, получить вызов в национальную команду из «Руха», «Кривбасса», «Ворсклы» сейчас не очень реально. Если Квасница и Краснопир сделают хорошие трансферы в Европу, это сразу открывает им дорогу в национальную команду.

Где-то похожая история у Очеретько. Это очень интересный, креативный игрок, но пока ему нет места в «Шахтере». Когда будет продан Судаков, тогда перед ним откроются возможности. Потенциал огромен.

Все то же самое следует сказать о Рубчинском. Его судьба и игровое время в «Динамо» зависит от трансфера Шапаренко. По потенциалу Рубчинский может играть на высоком уровне.

Огромные авансы у Федора из «Руха». Но он 2004 года. Еще может играть в следующем созыве молодежной сборной Украины. Олегу нужно укрепиться физически и желательно в перспективе 2-3 лет перейти в более сильную лигу.