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11 октября 2024, 09:40 |
372
1

Алексей КАЩУК: «Темные дни закончились, пришло время сиять»

Украинский легионер провел первый официальный матч за «Карабах»

11 октября 2024, 09:40 |
372
1
Алексей КАЩУК: «Темные дни закончились, пришло время сиять»
instagram.com/aleksey_kashchuk

6 октября украинский легионер азарбайджанского «Карабаха» Алексей Кащук провел первый матч в тамошней Премьер-лиге за новую команду. В гостевой игре против «Сумгаита» Кащук вышел на поле в стартовом составе, провел 60 минут, после чего был заменен.

В своем аккаунте в социальной сети украинец поделился с подписчиками радостью от возможности снова проводить официальные матчи.

«Как же я скучал по этому. Первые 60 минут после 11 тяжелых месяцев… Момент, которого я ждал долгое время, мой дебют, моя первая победа, потрясающее чувство того, что ты снова делаешь то, что любишь больше всего, но впереди еще долгий и захватывающий путь, так что давайте веселиться. Темные дни закончились, пришло время сиять и идти забирать то, что я оставил позади, увидимся скоро», – написал Кащук в Instagram.

Напомним, Кащук фактически не играл с осени минувшего года. Тогда футболист решил отказаться от продления контракта с «Шахтером», и клуб вычеркнул вингера из основного состава, вследствие чего футболист остаток сезона провел, тренируясь индивидуально и не имея игровой практики.

Летом нынешнего года Кащук покинул «Шахтер», а вскоре подписал трехлетнее трудовое соглашение с «Карабахом».

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Алексей Кащук Карабах Агдам чемпионат Азербайджана по футболу Сумгаит
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 1
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Дані Рохас
Незаслужено забили болт на Кащука, надеюсь он востановит форму. А в Шахте пусть теперь играют бразильские инвалиды на его фланге, которые даже ЧУкр не тянут
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