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03 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 03 сентября 2024, 18:13
340
3

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан

Алексей получил трехлетний контракт

03 сентября 2024, 18:11 | Обновлено 03 сентября 2024, 18:13
340
3
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан
ФК Карабах. Алексей Кащук

Азербайджанский клуб «Карабах» объявил о подписании контракта с украинским атакующим хавбеком Алексеем Кащуком. Договор рассчитан на три года.

24-летний Кащук перебрался в новую команду на правах свободного агента после ухода из «Шахтера». Ранее вингер на правах аренды выступал за азербайджанский «Сабах».

Игрок тогда забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

Алексей является воспитанником «Шахтера». В системе клуба находился с 2011 года, но за первую команду провел лишь 12 матчей.

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Алексей Кащук Карабах Агдам Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник
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serhiy
Правильно зробив ! Молодець . Всюди краще ніж шлюхтьорі. Гравця збірної просрали. Головне побільше тубільців .
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