ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан

Азербайджанский клуб «Карабах» объявил о подписании контракта с украинским атакующим хавбеком Алексеем Кащуком. Договор рассчитан на три года.

24-летний Кащук перебрался в новую команду на правах свободного агента после ухода из «Шахтера». Ранее вингер на правах аренды выступал за азербайджанский «Сабах».

Игрок тогда забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

Алексей является воспитанником «Шахтера». В системе клуба находился с 2011 года, но за первую команду провел лишь 12 матчей.