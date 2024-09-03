ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Кащук вернулся в Азербайджан
Алексей получил трехлетний контракт
Азербайджанский клуб «Карабах» объявил о подписании контракта с украинским атакующим хавбеком Алексеем Кащуком. Договор рассчитан на три года.
24-летний Кащук перебрался в новую команду на правах свободного агента после ухода из «Шахтера». Ранее вингер на правах аренды выступал за азербайджанский «Сабах».
Игрок тогда забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.
Алексей является воспитанником «Шахтера». В системе клуба находился с 2011 года, но за первую команду провел лишь 12 матчей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший вингер «Шахтера» хочет поскорее набрать форму
Янник Синнер одолел Томми Пола, Алекс де Минаур выиграл у Джордана Томпсона