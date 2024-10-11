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Англия
11 октября 2024, 11:20 | Обновлено 11 октября 2024, 11:32
97
0

Экс-тренер МЮ отказался от работы в сборной. Он может возглавить топ-клуб

Уле-Гуннар Сульшер вскоре может возобновить свою работу

11 октября 2024, 11:20 | Обновлено 11 октября 2024, 11:32
97
0
Экс-тренер МЮ отказался от работы в сборной. Он может возглавить топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле-Гуннар Сульшер

Норвежский специалист Уле-Гуннар Сульшер не принял предложение занять пост главного тренера сборной Дании.

Бывший нападающий и экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» получил такое предложение от Федерации футбола Дании, но лишь поблагодарил за него. Сообщается, будто у Сульшера есть вариант работы с топовым клубом, о названии которого на данный момент ничего неизвестно.

Уле-Гуннар Сульшер находится без работы с ноября 2021 года, когда он был уволен из «Манчестер Юнайтед», который он возглавлял три года. До этого норвежец также работал в «Мольде» и «Кардиффе».

Ранее сообщалось, что Сульшер может стать главным тренером «Лестера».

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Уле Гуннар Сульшер сборная Дании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Tipsbladet
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