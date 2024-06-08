Источник: легенда и экс-тренер МЮ может возглавить Лестер

Норвежский футбольный специалист Уле Гуннар Сульшер может стать новым главным тренером английского «Лестера», сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, между клубом и 51-летним коучем уже состоялись определенные контакты.

Отмечается, что бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» подтвердил желание принять вызов и попробовать оставить «Лестер» в Английской Премьер-лиге.

В прошлой кампании «лис» возглавлял Энцо Мареска, который с нового сезона будет работать в «Челси». С итальянцем «Лестер» сумел победить в Чемпионшипе, набрав 97 очков в 46 матчах.