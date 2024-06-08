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  4. Источник: легенда и экс-тренер МЮ может возглавить Лестер
Англия
08 июня 2024, 13:55 |
388
0

Источник: легенда и экс-тренер МЮ может возглавить Лестер

Уле Гуннар Сульшер хочет вернуться в АПЛ

08 июня 2024, 13:55 |
388
0
Источник: легенда и экс-тренер МЮ может возглавить Лестер
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Норвежский футбольный специалист Уле Гуннар Сульшер может стать новым главным тренером английского «Лестера», сообщает британское издание The Sun.

По информации источника, между клубом и 51-летним коучем уже состоялись определенные контакты.

Отмечается, что бывший игрок и тренер «Манчестер Юнайтед» подтвердил желание принять вызов и попробовать оставить «Лестер» в Английской Премьер-лиге.

В прошлой кампании «лис» возглавлял Энцо Мареска, который с нового сезона будет работать в «Челси». С итальянцем «Лестер» сумел победить в Чемпионшипе, набрав 97 очков в 46 матчах.

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Уле Гуннар Сульшер Лестер Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: The Sun
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