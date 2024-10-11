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  4. «Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева
Украина. Премьер лига
11 октября 2024, 10:03 |
389
1

«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева

Артем и Александр продолжают конфликтовать

11 октября 2024, 10:03 |
389
1
«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева
Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский ответил на заявление Александра Алиева, который требует от него извинений:

«Готов ли я извиниться? Возможно (смеется). А если честно... Что?! Саша, прочитал твое интервью. Спасибо за ответ, дорогой! Я пытаюсь наладить с тобой отношения, но мне перед тобой не за что извиняться, тем более, на всю страну.

Я не обзывал ни тебя, ни твою семью никакими плохими словами, как это делал ты по отношению моих близких в своем прямом эфире в Instagram. Саша, спустись уже с небес на землю! Ты что, Папа Римский или, может, Господь Бог?! (смеется). Ну сколько можно, а? Ты же не ребенок в конце концов, чтобы такое говорить. Будь мужчиной! Судя по твоему интервью, каким ты был, Саша, таким ты и остался. Ариведерчи!»

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Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Миколай Гуцуляк
коли сваряться алкаші, шукати правду не спіши😎соромно
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