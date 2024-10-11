«Ты что, Папа Римский?!» Милевский жестко высмеял Алиева

Бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Артем Милевский ответил на заявление Александра Алиева, который требует от него извинений:

«Готов ли я извиниться? Возможно (смеется). А если честно... Что?! Саша, прочитал твое интервью. Спасибо за ответ, дорогой! Я пытаюсь наладить с тобой отношения, но мне перед тобой не за что извиняться, тем более, на всю страну.

Я не обзывал ни тебя, ни твою семью никакими плохими словами, как это делал ты по отношению моих близких в своем прямом эфире в Instagram. Саша, спустись уже с небес на землю! Ты что, Папа Римский или, может, Господь Бог?! (смеется). Ну сколько можно, а? Ты же не ребенок в конце концов, чтобы такое говорить. Будь мужчиной! Судя по твоему интервью, каким ты был, Саша, таким ты и остался. Ариведерчи!»