Стародубцева призналась, о чем думала, когда выиграла сет у Коко Гофф

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказала, о чем думала во время проигранного матча против шестой ракетки мира Коко Гофф (6:2, 2:6, 2:6) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине.

– Матч с Коко Гофф. Шестая ракетка, титулованная спортсменка. О чем думали, когда выиграли первый сет? Что читали в своей записной книжке:) Как считаете, почему не пошла игра, в частности подача, во второй и третьей партии с Коко?

– О чем я думала, когда выиграла сет... Думала, что надо продолжать так же играть (смеется). Но мысли уходили, впервые на таком стадионе играю... Ещё и с Коко Гофф. Поэтому ты думаешь обо всем остальном, о чем не надо думать. А в блокноте я читаю все то, о чем мне нужно думать. Я таким образом пытаюсь перевести внимание на что-то нужное. Но мне не удалось дальше играть так же хорошо, как в первом сете. К сожалению. Поэтому, наверное, не пошла игра, потому что я, как я и сказала, начала думать о других вещах, не могла полностью сконцентрироваться.