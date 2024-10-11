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  4. Стародубцева призналась, о чем думала, когда выиграла сет у Коко Гофф
WTA
11 октября 2024, 11:07 |
247
0

Стародубцева призналась, о чем думала, когда выиграла сет у Коко Гофф

Украинская теннисистка не сумела уберечь себя от ненужных мыслей

11 октября 2024, 11:07 |
247
0
Стародубцева призналась, о чем думала, когда выиграла сет у Коко Гофф
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказала, о чем думала во время проигранного матча против шестой ракетки мира Коко Гофф (6:2, 2:6, 2:6) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Пекине.

– Матч с Коко Гофф. Шестая ракетка, титулованная спортсменка. О чем думали, когда выиграли первый сет? Что читали в своей записной книжке:) Как считаете, почему не пошла игра, в частности подача, во второй и третьей партии с Коко?

– О чем я думала, когда выиграла сет... Думала, что надо продолжать так же играть (смеется). Но мысли уходили, впервые на таком стадионе играю... Ещё и с Коко Гофф. Поэтому ты думаешь обо всем остальном, о чем не надо думать. А в блокноте я читаю все то, о чем мне нужно думать. Я таким образом пытаюсь перевести внимание на что-то нужное. Но мне не удалось дальше играть так же хорошо, как в первом сете. К сожалению. Поэтому, наверное, не пошла игра, потому что я, как я и сказала, начала думать о других вещах, не могла полностью сконцентрироваться.

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Юлия Стародубцева Коко Гофф WTA Пекин
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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