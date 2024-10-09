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  4. Иньеста назвал трех действующих игроков, которых бы подписал в свою команду
Испания
09 октября 2024, 16:40 |
124
0

Иньеста назвал трех действующих игроков, которых бы подписал в свою команду

Неожиданный выбор от легендарного Андреса

09 октября 2024, 16:40 |
124
0
Иньеста назвал трех действующих игроков, которых бы подписал в свою команду
ФК Барселона. Андрес Иньеста и Марк-Андре тер Штеген

Легендарный в прошлом полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста назвал трех действующих игроков, которых подписал бы в свою команду.

Выбор известного экс-футболиста пал на немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена и двух испанцев – хавбека Педри и вингера Ансу Фати. Все трое являются игроками сине-гранатовых.

Сам Иньеста в составе Барселоны успел вместе поиграть только с тер Штегеном. Андрес покинул каталонский клуб после завершения сезона 2017/2018. Фати и Педри дебютировали за первую команду Барселоны позже. Интересно, что первый из них пока не имеет стабильной игровой практики в составе сине-гранатовых.

7 октября 40-летний Иньеста объявил о завершении игровой карьеры.

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Андрес Иньеста Марк-Андре тер Штеген Педри Ансу Фати Барселона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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