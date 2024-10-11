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Англия
11 октября 2024, 11:22 | Обновлено 11 октября 2024, 11:41
479
0

МЮ хочет подписать форварда сборной Франции. Готовы заплатить 70 млн евро

Рандаль Коло Муани может покинуть «ПСЖ»

11 октября 2024, 11:22 | Обновлено 11 октября 2024, 11:41
479
0
МЮ хочет подписать форварда сборной Франции. Готовы заплатить 70 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Рандалем Коло Муани, сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить 70 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Интересно, что летом 2023 года «ПСЖ» приобрел его за сумму, большую на 25 млн – 95 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Рандаль Коло Муани провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Рандаль Коло Муани хочет покинуть «ПСЖ».

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Дмитро Вербинський Источник: TeamTalk
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