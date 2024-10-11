МЮ хочет подписать форварда сборной Франции. Готовы заплатить 70 млн евро

Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Рандалем Коло Муани, сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить 70 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Интересно, что летом 2023 года «ПСЖ» приобрел его за сумму, большую на 25 млн – 95 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Рандаль Коло Муани провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами.

Ранее сообщалось, что Рандаль Коло Муани хочет покинуть «ПСЖ».