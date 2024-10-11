МЮ хочет подписать форварда сборной Франции. Готовы заплатить 70 млн евро
Рандаль Коло Муани может покинуть «ПСЖ»
Английский «Манчестер Юнайтед» интересуется французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Рандалем Коло Муани, сообщает издание TeamTalk.
По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить 70 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Интересно, что летом 2023 года «ПСЖ» приобрел его за сумму, большую на 25 млн – 95 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Рандаль Коло Муани провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами.
Ранее сообщалось, что Рандаль Коло Муани хочет покинуть «ПСЖ».
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