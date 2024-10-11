Шахтер предоставил финотчет за сезон 2023/24. Сколько уплатили налогов?

Донецкий «Шахтер» опубликовал финансовый отчет за деятельность клуба в сезоне 2023/24.

По официальным данным клуба, в прошлой кампании «горняки» заработали 2 миллиарда 823 миллиона гривен, в частности: 614 млн – продажа и аренды игроков, 1 млрд 916 млн – выплаты от УЕФА и ФИФА, 293 млн – коммерческая деятельность.

Что касается налогов, то за предыдущий сезон дончане уплатили 408 миллионов гривен, из которых 300 млн составляет сумма НДФЛ.

Напомним, «Шахтер», как и «Динамо», попал в рейтинг «Топ-100 самых дорогих клубов мира» по версии футбольной обсерватории CIES.