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Украина. Премьер лига
11 октября 2024, 09:38 | Обновлено 11 октября 2024, 09:41
275
1

Шахтер предоставил финотчет за сезон 2023/24. Сколько уплатили налогов?

Донецкий клуб заработал 2 млрд 823 млн грн

11 октября 2024, 09:38 | Обновлено 11 октября 2024, 09:41
275
1
Шахтер предоставил финотчет за сезон 2023/24. Сколько уплатили налогов?
Getty Images/Global Images Ukraine

Донецкий «Шахтер» опубликовал финансовый отчет за деятельность клуба в сезоне 2023/24.

По официальным данным клуба, в прошлой кампании «горняки» заработали 2 миллиарда 823 миллиона гривен, в частности: 614 млн – продажа и аренды игроков, 1 млрд 916 млн – выплаты от УЕФА и ФИФА, 293 млн – коммерческая деятельность.

Что касается налогов, то за предыдущий сезон дончане уплатили 408 миллионов гривен, из которых 300 млн составляет сумма НДФЛ.

Напомним, «Шахтер», как и «Динамо», попал в рейтинг «Топ-100 самых дорогих клубов мира» по версии футбольной обсерватории CIES.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу финансы налоги
Дмитро Вербинський Источник: ФК Шахтер Донецк
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wojsergivan
а теперь вопрос сколько ахметов заплатил налогов в англии и во франции и сколько он украл из увеличения тарифов на электроэнергию
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