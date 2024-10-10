11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.



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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.

Сборная Украины занимает последнее место в группе с нулем в графе набранных очков, третья Чехия с тремя баллами, вторая Албания с тремя пунктами, лидер Грузия, которая набрала максимальное количество зачетных баллов – 6.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Тараса Степаненко.

ВИДЕО. Слова Реброва и Степаненко перед матчем Лиги Наций Украина – Грузия