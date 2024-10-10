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  4. ВИДЕО. Слова Реброва и Степаненко перед матчем ЛН Украина – Грузия 
Лига наций
10 октября 2024, 18:25 |
337
0

ВИДЕО. Слова Реброва и Степаненко перед матчем ЛН Украина – Грузия 

Матч состоится 11 октября 21:45 по Киеву

10 октября 2024, 18:25 |
337
0
ВИДЕО. Слова Реброва и Степаненко перед матчем ЛН Украина – Грузия 

11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.

Сборная Украины занимает последнее место в группе с нулем в графе набранных очков, третья Чехия с тремя баллами, вторая Албания с тремя пунктами, лидер Грузия, которая набрала максимальное количество зачетных баллов – 6.

Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Тараса Степаненко.

ВИДЕО. Слова Реброва и Степаненко перед матчем Лиги Наций Украина – Грузия

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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