ВИДЕО. Слова Реброва и Степаненко перед матчем ЛН Украина – Грузия
Матч состоится 11 октября 21:45 по Киеву
11 октября сборная Украины по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Грузии.
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Матч с Грузией Украина проведет в Познани на «Стадионе Познань». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Украинская команда проведет третий матч в турнире. Первые два украинцы проиграли.
Сборная Украины занимает последнее место в группе с нулем в графе набранных очков, третья Чехия с тремя баллами, вторая Албания с тремя пунктами, лидер Грузия, которая набрала максимальное количество зачетных баллов – 6.
Вашему вниманию предматчевая пресс-конференция Сергея Реброва и Тараса Степаненко.
ВИДЕО. Слова Реброва и Степаненко перед матчем Лиги Наций Украина – Грузия
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