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10 октября 2024, 00:03 |
512
0

ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой

Норвежский нападающий Манчестер Сити выбрался на смотрины нового дома со своей горячей подругой

10 октября 2024, 00:03 |
512
0
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Getty. Эрлинг Голанд и Изабель Йохансен

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ищет новый дом в Манчестере.

Журналисты издания The Sun разузнали и даже пофотографировали вылазку бомбардира на смотрины потенциального нового дома.

Эрлинг был не один, а в компании своей возлюбленной девушки – Изабель Йохансен.

Сообщается, что пара заинтересовала особняком, стоимостью в 3.5 млн фунтов, который находится в графстве Чешир и который продаёт один из звездных футболистов Премьер-лиги.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити фото lifestyle Английская Премьер-лига
Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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