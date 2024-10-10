ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ищет новый дом в Манчестере.

Журналисты издания The Sun разузнали и даже пофотографировали вылазку бомбардира на смотрины потенциального нового дома.

Эрлинг был не один, а в компании своей возлюбленной девушки – Изабель Йохансен.

Сообщается, что пара заинтересовала особняком, стоимостью в 3.5 млн фунтов, который находится в графстве Чешир и который продаёт один из звездных футболистов Премьер-лиги.