ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку на арене Борнмута
За Борнмут выступает украинский защитник Илья Забарный
Сборная Украины U-21 11 октября матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.
Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.
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Перед матчем сине-желтые провели тренировку на поле стадиона Борнмута, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.
Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболистов.
15 октября в Старой Пазове состоится поединок Сербия – Украина, начало игры – в 21:30 по киевскому времени.
Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку на арене Борнмута
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