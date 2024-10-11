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Молодежные турниры
11 октября 2024, 04:59 | Обновлено 11 октября 2024, 05:09
43
0

ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку на арене Борнмута

За Борнмут выступает украинский защитник Илья Забарный

11 октября 2024, 04:59 | Обновлено 11 октября 2024, 05:09
43
0
ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку на арене Борнмута
УАФ

Сборная Украины U-21 11 октября матч квалификации Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21.

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Дин Корт» 11 октября в 21:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед матчем сине-желтые провели тренировку на поле стадиона Борнмута, за который выступает украинский защитник Илья Забарный.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса вызвал в расположение команды 24 футболистов.

15 октября в Старой Пазове состоится поединок Сербия – Украина, начало игры – в 21:30 по киевскому времени.

Сине-желтые одержали 8 побед в 8 матчах и практически оформили путевку в финальный турнир.

ВИДЕО. Украинская молодежка провела тренировку на арене Борнмута

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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