Стародубцева назвала самую большую сумму призовых в своей карьере

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответила на вопросы о финансовой стороне своей теннисной карьеры.

– Какую максимальную сумму зарабатывали за один турнир, на котором был самый большой гонорар?

– Да вот вроде бы сейчас самые большие призовые и заработала. Там вроде бы 180 тысяч с чем-то [долларов]...

– Вы собрали первые средства на участие в турнире с помощью краудфандинга. А были ли потом у вас спонсоры?

– Да, первые средства были собраны с помощью краудфандинга, но потом не было спонсоров, нет. Только за счет того, что начала выигрывать турниры и начала погашать расходы.

– Предлагали ли вам договорные матчи?

– Нет, никогда не предлагали.