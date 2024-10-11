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WTA
11 октября 2024, 12:15 | Обновлено 11 октября 2024, 12:16
241
0

Стародубцева назвала самую большую сумму призовых в своей карьере

Юлия заработала за один турнир более 180 тысяч долларов

11 октября 2024, 12:15 | Обновлено 11 октября 2024, 12:16
241
0
Стародубцева назвала самую большую сумму призовых в своей карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответила на вопросы о финансовой стороне своей теннисной карьеры.

– Какую максимальную сумму зарабатывали за один турнир, на котором был самый большой гонорар?

– Да вот вроде бы сейчас самые большие призовые и заработала. Там вроде бы 180 тысяч с чем-то [долларов]...

– Вы собрали первые средства на участие в турнире с помощью краудфандинга. А были ли потом у вас спонсоры?

– Да, первые средства были собраны с помощью краудфандинга, но потом не было спонсоров, нет. Только за счет того, что начала выигрывать турниры и начала погашать расходы.

– Предлагали ли вам договорные матчи?

– Нет, никогда не предлагали.

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Юлия Стародубцева финансы премиальные
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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