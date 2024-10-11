Стародубцева назвала самую большую сумму призовых в своей карьере
Юлия заработала за один турнир более 180 тысяч долларов
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева в эксклюзивном интервью для Sport.ua ответила на вопросы о финансовой стороне своей теннисной карьеры.
– Какую максимальную сумму зарабатывали за один турнир, на котором был самый большой гонорар?
– Да вот вроде бы сейчас самые большие призовые и заработала. Там вроде бы 180 тысяч с чем-то [долларов]...
– Вы собрали первые средства на участие в турнире с помощью краудфандинга. А были ли потом у вас спонсоры?
– Да, первые средства были собраны с помощью краудфандинга, но потом не было спонсоров, нет. Только за счет того, что начала выигрывать турниры и начала погашать расходы.
– Предлагали ли вам договорные матчи?
– Нет, никогда не предлагали.
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