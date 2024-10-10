Месси и компания вынуждены были спасаться бегством

В ближайшее время сборной Аргентины предстоят очередные отборочные матчи чемпионата мира-2026. Аргентинцы встретятся с венесуэльцами и боливийцами.

Подготовка началась, как и планировалось, в Майами, где игроки тренировались в тренировочном центре «Интера». Однако тем временем приходили мрачные сообщения.

С каждым днем усиливалась погодная угроза от приближающегося урагана «Милтон». Уже тогда прогнозировалось, что он принесет проливные дожди в дополнение к сильному ветру.

Уже во вторник главный тренера сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что пытается покинуть город. В итоге аргентинцам разрешили уехать в среду, перед самым закрытием аэропортов.

Эвакуация Лионеля Мессси и компании прошла успешно. Несколько часов назад сборная приземлилась в колумбийской Барранкилье. Оттуда они переедут в венесуэльский город Матурин.

Ураган «Милтон» заставил эвакуировать несколько миллионов человек. Службы утверждали, что оставаться на месте – значит обречь себя на смерть. СМИ сообщают о первых жертвах.

«Альбиселестес» в настоящее время возглавляет турнирную таблицу южноамериканской зоны. Набрав 18 очков, они на два балла опережают Колумбию и на три – Уругвай.