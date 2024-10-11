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WTA
11 октября 2024, 11:59 | Обновлено 11 октября 2024, 12:07
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0

ФОТО. Восходящая звезда тенниса Украины рассказала о своем парне

Юлия Стародубцева – о личной жизни

11 октября 2024, 11:59 | Обновлено 11 октября 2024, 12:07
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0
ФОТО. Восходящая звезда тенниса Украины рассказала о своем парне
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№79 WTA) в эксклюзивном интервью Sport.ua рассказала о своем молодом человеке и пояснила его роль в ее профессиональной карьере.

– Давайте начнем с самого начала. Кто ваш тренер? Кто ездит с вами на турниры, кто сидит в боксе?

– Сейчас моим тренером является мой молодой человек. Его зовут Пиарс Долан. Первый турнир, на который мы поехали вдвоем, это был 250-тысячник в Монастире, Тунис.

– А какое отношение ваш парень имеет или имел к теннису? И, если не секрет, сколько лет уже вместе?

– Он играл в теннис всю жизнь. Тоже выступал на уровне колледжа, перевелся в мой университет на его последний год обучения, и мы так и познакомились. Он играл за мужскую команду, а я за женскую.

После он работал тренером в команде, в которой и играл. Работал там на должности volunteer tennis coach. А вместе мы уже 3.5 года. Почти 4, – призналась 24-летняя Стародубцева.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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