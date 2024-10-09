Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Цуренко не сумела доиграть матч против Линетт, Костюк на отказе прошла Анисимову
9 октября состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).
Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела доиграть матч против Магды Линетт. Полячка далее встретится с 8-й сеяной Дарьей Касаткиной.
Еще одна представительница Украины Марта Костюк на отказе прошла Аманду Анисимову. В 3-м раунде Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф, которая уверенно одолела Викторию Томову.
Свои первые победы на тысячнике одержали и первые три сеяные: Арина Соболенко, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.
WTA 1000 Ухань. 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Катерина Синякова – 6:4, 6:4
Юлия Путинцева – Донна Векич [15] – 6:4, 3:6, 6:4
Беатрис Хаддад Майя [9] – Вероника Кудерметова – 6:1, 6:4
Магдалена Френх – Эмма Наварро [6] – 6:4, 3:6, 6:3
Коко Гофф [4] – Виктория Томова – 6:1, 6:2
Аманда Анисимова – Марта Костюк [13] – WO. Костюк
Магда Линетт – Леся Цуренко – 5:2, RET., Линетт
Бернарда Пера – Дарья Касаткина [8] – 4:6, 6:1, 1:6
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [5] – Жаклин Кристиан – 6:2, 6:4
Камилла Рахимова – Лейла Фернандес – 2:6, 7:5, 6:7 (4:7)
Мирра Андреева [16] – Эрика Андреева [LL] – 3:6, 1:6
Юань Юэ – Жасмин Паолини [3] – 4:6, 3:6
Барбора Крейчикова [7] – Хейли Баптист – 3:6, 5:7
Екатерина Александрова – Анна Калинская [10] – 6:4, 6:7 (2:7), 6:1
Лючия Бронцетти [LL] – Ван Синьюй – 6:4, 2:6, 4:6
Анастасия Потапова – Джессика Пегула [2] – 2:6, 0:2, RET., Потапова
WTA 1000 Ухань. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева
Беатрис Хаддад Майя [9] – Магдалена Френх
Коко Гофф [4] – Марта Костюк [13]
Магда Линетт – Дарья Касаткина [8]
Нижняя часть сетки
Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес
Эрика Андреева [LL] – Жасмин Паолини [3]
Хейли Баптист – Екатерина Александрова
Ван Синьюй – Джессика Пегула [2]
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