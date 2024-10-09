Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане

9 октября состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела доиграть матч против Магды Линетт. Полячка далее встретится с 8-й сеяной Дарьей Касаткиной.

Еще одна представительница Украины Марта Костюк на отказе прошла Аманду Анисимову. В 3-м раунде Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф, которая уверенно одолела Викторию Томову.

Свои первые победы на тысячнике одержали и первые три сеяные: Арина Соболенко, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.

WTA 1000 Ухань. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Катерина Синякова – 6:4, 6:4

Юлия Путинцева – Донна Векич [15] – 6:4, 3:6, 6:4

Беатрис Хаддад Майя [9] – Вероника Кудерметова – 6:1, 6:4

Магдалена Френх – Эмма Наварро [6] – 6:4, 3:6, 6:3

Коко Гофф [4] – Виктория Томова – 6:1, 6:2

Аманда Анисимова – Марта Костюк [13] – WO. Костюк

Магда Линетт – Леся Цуренко – 5:2, RET., Линетт

Бернарда Пера – Дарья Касаткина [8] – 4:6, 6:1, 1:6

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Жаклин Кристиан – 6:2, 6:4

Камилла Рахимова – Лейла Фернандес – 2:6, 7:5, 6:7 (4:7)

Мирра Андреева [16] – Эрика Андреева [LL] – 3:6, 1:6

Юань Юэ – Жасмин Паолини [3] – 4:6, 3:6

Барбора Крейчикова [7] – Хейли Баптист – 3:6, 5:7

Екатерина Александрова – Анна Калинская [10] – 6:4, 6:7 (2:7), 6:1

Лючия Бронцетти [LL] – Ван Синьюй – 6:4, 2:6, 4:6

Анастасия Потапова – Джессика Пегула [2] – 2:6, 0:2, RET., Потапова

WTA 1000 Ухань. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева

Беатрис Хаддад Майя [9] – Магдалена Френх

Коко Гофф [4] – Марта Костюк [13]

Магда Линетт – Дарья Касаткина [8]

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес

Эрика Андреева [LL] – Жасмин Паолини [3]



Хейли Баптист – Екатерина Александрова

Ван Синьюй – Джессика Пегула [2]