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WTA
09 октября 2024, 18:01 | Обновлено 09 октября 2024, 18:42
1059
0

Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане

Цуренко не сумела доиграть матч против Линетт, Костюк на отказе прошла Анисимову

09 октября 2024, 18:01 | Обновлено 09 октября 2024, 18:42
1059
0
Без одной украинки. Определены все пары 1/8 финала супертурнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

9 октября состоялись матчи 1/16 финала хардового турнира WTA 1000 в Ухане (Китай).

Украинская теннисистка Леся Цуренко не сумела доиграть матч против Магды Линетт. Полячка далее встретится с 8-й сеяной Дарьей Касаткиной.

Еще одна представительница Украины Марта Костюк на отказе прошла Аманду Анисимову. В 3-м раунде Костюк сыграет против 4-й ракетки мира Коко Гофф, которая уверенно одолела Викторию Томову.

Свои первые победы на тысячнике одержали и первые три сеяные: Арина Соболенко, Джессика Пегула и Жасмин Паолини.

WTA 1000 Ухань. 1/16 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Катерина Синякова – 6:4, 6:4
Юлия Путинцева – Донна Векич [15] – 6:4, 3:6, 6:4

Беатрис Хаддад Майя [9] – Вероника Кудерметова – 6:1, 6:4
Магдалена Френх – Эмма Наварро [6] – 6:4, 3:6, 6:3

Коко Гофф [4] – Виктория Томова – 6:1, 6:2
Аманда Анисимова – Марта Костюк [13] – WO. Костюк

Магда Линетт – Леся Цуренко – 5:2, RET., Линетт
Бернарда Пера – Дарья Касаткина [8] – 4:6, 6:1, 1:6

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Жаклин Кристиан – 6:2, 6:4
Камилла Рахимова – Лейла Фернандес – 2:6, 7:5, 6:7 (4:7)

Мирра Андреева [16] – Эрика Андреева [LL] – 3:6, 1:6
Юань Юэ – Жасмин Паолини [3] – 4:6, 3:6

Барбора Крейчикова [7] – Хейли Баптист – 3:6, 5:7
Екатерина Александрова – Анна Калинская [10] – 6:4, 6:7 (2:7), 6:1

Лючия Бронцетти [LL] – Ван Синьюй – 6:4, 2:6, 4:6
Анастасия Потапова – Джессика Пегула [2] – 2:6, 0:2, RET., Потапова

WTA 1000 Ухань. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Юлия Путинцева
Беатрис Хаддад Майя [9] – Магдалена Френх

Коко Гофф [4] – Марта Костюк [13]
Магда Линетт – Дарья Касаткина [8]

Нижняя часть сетки

Чжэн Циньвень [5] – Лейла Фернандес
Эрика Андреева [LL] – Жасмин Паолини [3]

Хейли Баптист – Екатерина Александрова
Ван Синьюй – Джессика Пегула [2]

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Леся Цуренко Донна Векич Джессика Пегула Бернарда Пера Юлия Путинцева Вероника Кудерметова Дарья Касаткина Марта Костюк Катерина Синякова Екатерина Александрова WTA Ухань Магда Линетт Беатрис Хаддад Майя Арина Соболенко Анастасия Потапова Ван Синьюй Анна Калинская Аманда Анисимова Барбора Крейчикова Магдалена Френх Виктория Томова Коко Гофф Эмма Наварро Жаклин Кристиан Лейла Фернандес Камилла Рахимова Хейли Баптист Чжэн Циньвень Лючия Бронцетти Эрика Андреева Юань Юэ Мирра Андреева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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