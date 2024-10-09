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  4. Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
WTA
09 октября 2024, 11:05 | Обновлено 09 октября 2024, 11:46
2323
9

Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане

Марте не пришлось играть против Аманды Анисимовой

09 октября 2024, 11:05 | Обновлено 09 октября 2024, 11:46
2323
9
Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№17 WTA) продолжает свои выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).

В 1/16 финала украинка должна была сыграть против американки Аманды Анисимовой (№39 WTA), но без борьбы одержала победу и вышла в следующий раунд соревнований.

Анисимова из-за проблем с бедром от встречи отказалась и выбыла из дальнейшей борьбы.

Марта Костюк в 3-м раунде турнира сыграет против Коко Гофф, которая обыграла Викторию Томову (6:1, 6:2).

Ранее сообщалось, что Леся Цуренко на отказе выбыла из турнира в Ухане.

По теме:
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Марта Костюк Аманда Анисимова WTA Ухань
Юрій Остроумов Источник: Большой теннис Украины
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Комментарии 9
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anacreon
Хоч раз на нашій вулиці щастя з тими відмовами. Вітаю.
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+5
C.Пеклов
Повезло!А може й Коко зніметься?
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+3
Vitaly Kozak
І що ж сьогодні цікаво було б подивитись? Вероніку не покажуть. Тільки з двома Настями трансляції будуть.
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+1
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Falko
Аманда останні роки грає у "пляжному" режимі: хочу - граю, причому, потужно, не хочу - в мене тут психологічні й фізичні проблеми та й узагалі пофіг на все )
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+1
Sit Simurg
От же ж ... ) 
Відклав всі справи щоб дивитись матч .. Ну, може воно й на краще ..)
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0
Андрій Заліщук
це типу компенсація за зняття Лесі, але проти Коко Марта буде явним андердогом, хоча уже її перемагала в цьому сезоні
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0
Олександр Науменко
Кінець сезону, багато травмованих, багато МТО,  тільки сьогодні вже три.  А може китайози щось експерементують.
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0
KirTheKing
американские масоны подсластили пилюлю, чтобы не было обидно опять сливаться  кокоше. тем более впереди в 1/4 у кокоши зеленый свет: касаткина/линетт
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-1
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