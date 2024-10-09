Костюк без борьбы вышла в 1/8 финала супертурнира в Ухане
Марте не пришлось играть против Аманды Анисимовой
Украинская теннисистка Марта Костюк (№17 WTA) продолжает свои выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане (Китай).
В 1/16 финала украинка должна была сыграть против американки Аманды Анисимовой (№39 WTA), но без борьбы одержала победу и вышла в следующий раунд соревнований.
Анисимова из-за проблем с бедром от встречи отказалась и выбыла из дальнейшей борьбы.
Марта Костюк в 3-м раунде турнира сыграет против Коко Гофф, которая обыграла Викторию Томову (6:1, 6:2).
Ранее сообщалось, что Леся Цуренко на отказе выбыла из турнира в Ухане.
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