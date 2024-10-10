Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ

Римская «Рома» интересуется португальским нападающим английского «Эвертона» Бету, сообщает издание SiamoLaRoma.

По информации источника, «волки» рассматривают 26-летнего футболиста как замену для основного украинского форварда Артема Довбика.

Отмечается, что переход может состояться на правах полугодовой аренды.

В составе «Эвертона» Бету играет с другим игроком сборной Украины – Виталием Миколенко.

В сезоне 2024/25 Бету провел 6 матчей за взрослую команду «Эвертона», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее Артема Довбика сравнили с Ромелу Лукаку.