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  4. Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Италия
10 октября 2024, 10:52 |
975
0

Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ

Бету может покинуть «Эвертон»

10 октября 2024, 10:52 |
975
0
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Бету

Римская «Рома» интересуется португальским нападающим английского «Эвертона» Бету, сообщает издание SiamoLaRoma.

По информации источника, «волки» рассматривают 26-летнего футболиста как замену для основного украинского форварда Артема Довбика.

Отмечается, что переход может состояться на правах полугодовой аренды.

В составе «Эвертона» Бету играет с другим игроком сборной Украины – Виталием Миколенко.

В сезоне 2024/25 Бету провел 6 матчей за взрослую команду «Эвертона», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее Артема Довбика сравнили с Ромелу Лукаку.

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Дмитро Вербинський Источник: SiamoLaRoma
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