ВИДЕО. В США показали, какой опасности избежал Лионель Месси

Лионель Месси и сборная Аргентины оказались в эпицентре одного из наибольших природных катаклизмов за последние годы – речь про ураган Милтон, из-за которого в США эвакуируют 5,5 млн человек.

Аргентинцу и его партнёрам по сборной угрожала смерть, если бы они продолжили оставаться в тренировочном лагере «Интер Майами», где базировались «бело-голубые».

«Мы бы не смогли вылететь на матч в четверг», – рассказал главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.

Ураган уже накрыл штат Флорида, но Месси и компания уже в Венесуэле, где 11 октября им предстоит сыграть против местной национальной сборной.

Чтобы оценить ужас происходщего показываем чего избежал 8-кратный обладатель «Золотого мяча»:

Hurricane Milton is expected to bring a destructive storm surge to Florida's west coast. @StephanieAbrams uses our FloodFX simulation technology to show you what that could look like ⬇️ pic.twitter.com/rg996zNHy2