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10 октября 2024, 18:12 | Обновлено 10 октября 2024, 18:34
928
1

ВИДЕО. В США показали, какой опасности избежал Лионель Месси

Ураган Милтон продолжает пугать абсолютно всех...

10 октября 2024, 18:12 | Обновлено 10 октября 2024, 18:34
928
1
ВИДЕО. В США показали, какой опасности избежал Лионель Месси
AP. Ураган Милтон

Лионель Месси и сборная Аргентины оказались в эпицентре одного из наибольших природных катаклизмов за последние годы – речь про ураган Милтон, из-за которого в США эвакуируют 5,5 млн человек.

Аргентинцу и его партнёрам по сборной угрожала смерть, если бы они продолжили оставаться в тренировочном лагере «Интер Майами», где базировались «бело-голубые».

«Мы бы не смогли вылететь на матч в четверг», – рассказал главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони.

Ураган уже накрыл штат Флорида, но Месси и компания уже в Венесуэле, где 11 октября им предстоит сыграть против местной национальной сборной.

Чтобы оценить ужас происходщего показываем чего избежал 8-кратный обладатель «Золотого мяча»:

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Лионель Месси видео lifestyle Интер Майами трагедия сборная Аргентины по футболу Лионель Скалони
Артем Діхтяренко Источник: Beinsports.com
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Ron Noiill
Ну показали комп'ютерну графіку,  а смерть гнома де? Як же він міг загинути?
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