Ушел из жизни легендарный хавбек Ливерпуля. Ему было 78

Английский клуб «Ливерпуль» сообщил о смерти бывшего полузащитника команды Питера Кормака. Ему было 78 лет.

Шотландец Кормак защищал цвета мерсисайдцев с 1972 по 1976 год. Он входил в легендарную команду «Ливерпуля», возглавлял которую легендарный наставник Билл Шенкли.

Питер Кормак в составе «красных» становился чемпионом английской лиги, обладателем Кубка УЕФА и Кубка Англии.

В ноябре 1976 года Кормак покинул «Ливерпуль», сыграв в общей сложности 178 матчей и забив 26 голов, и перешел в «Бристоль Сити». Затем он играл в «Хиберниане», где и началась его профессиональная карьера.

В конце 1980 года Питер Кормак перешел на тренерскую работу.