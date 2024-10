Без Мбаппе, но с Нкунку. Франция победила Израиль в Лиге наций

Сегодня, 10 октября, стартовал третий раунд Лиги наций 2024/25.

Во второй группе дивизиона А Израиль в Будапеште сыграл против Франции. «Синие» одержали вторую победу со счетом 4:1.

Открыл счет в матче Эдуардо Камавинга на 7-й минуте, Израиль отыгрался на 24-й – забил Омри Гендельман. Вывел французов вперед на 28-й минуте Кристофер Нкунку. Для нападающего «Челси» этот гол стал первым в составе национальной сборной Франции. Добили Израиль в конце матча Гендузи и Баркола.

Следующий матч в Лиге наций Франция 14 октября на выезде сыграет против Бельгии, Израилю в этот день будет противостоять Италия.

Лига наций. Групповой этап. 10 октября.

Израиль – Франция – 1:4

Голы: Гендельман, 24 - Камавинга, 7, Нкунку, 28, Гендузи, 87, Баркола, 89.

Израиль: Глазер, Балтакса, Нахмиас, Фейнгольд, Глух, Гандельман (Перец, 62), Хазиза (Битон, 76), Абу-Фани (Азулай, 67), Джабер (Групер, 76), Абада, Барибо (Халайли, 62).



Франция: Меньян, Тео (Динь, 90), Салиба, Конате, Кунде, Камавинга (Фофана, 70), Тчуамени (Заир-Эмери, 90), Олисе (Барколя, 70), Нкунку (Гендузи, 77), Дембеле, Коло-Муани.

89’ Les Bleus set off on the counter and the move is finished off by Bradley Barcola!



🇮🇱1-4🇫🇷 | #ISRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/kOISA62unH