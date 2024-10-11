Лига наций11 октября 2024, 01:35 | Обновлено 11 октября 2024, 02:24
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Израиль – Франция – 1:4. Почему играли в Будапеште? Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
11 октября 2024, 01:35 | Обновлено 11 октября 2024, 02:24
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Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В Лиге A Франция разгромила Израиль (4:1), причем два гола были забиты в конце матча.
Матч прошел в Будапеште, столице Венгрии, по соображения безопасности, так как в Израиле идут военные действия.
Лига наций. 3-й тур, 10 октября
21:45. Израиль – Франция – 1:4
Голы: Гендельман, 24 – Камавинга, 7, Нкунку, 28, Гендузи, 87, Баркола, 89
Видео голов и обзор матча
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Франция).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Франция).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Гандельман (Израиль).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Франция).
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