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Лига наций УЕФА. Лига A
Израиль
10.10.2024 21:45 – FT 1 : 4
Франция
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Лига наций
11 октября 2024, 01:35 | Обновлено 11 октября 2024, 02:24
55
1

Израиль – Франция – 1:4. Почему играли в Будапеште? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 01:35 | Обновлено 11 октября 2024, 02:24
55
1
Израиль – Франция – 1:4. Почему играли в Будапеште? Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Лиге A Франция разгромила Израиль (4:1), причем два гола были забиты в конце матча.

Матч прошел в Будапеште, столице Венгрии, по соображения безопасности, так как в Израиле идут военные действия.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Израиль – Франция – 1:4

Голы: Гендельман, 24 – Камавинга, 7, Нкунку, 28, Гендузи, 87, Баркола, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (Франция).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Франция).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Франция).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Гандельман (Израиль).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуардо Камавинга (Франция).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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