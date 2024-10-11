Израиль – Франция – 1:4. Почему играли в Будапеште? Видео голов и обзор

Вечером 10 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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В Лиге A Франция разгромила Израиль (4:1), причем два гола были забиты в конце матча.

Матч прошел в Будапеште, столице Венгрии, по соображения безопасности, так как в Израиле идут военные действия.

Лига наций. 3-й тур, 10 октября

21:45. Израиль – Франция – 1:4

Голы: Гендельман, 24 – Камавинга, 7, Нкунку, 28, Гендузи, 87, Баркола, 89

Видео голов и обзор матча